O PS/Açores defendeu quinta-feira que o Governo Regional devia usar as receitas adicionais de IVA, no valor de 22 milhões de euros, para apoiar as famílias e empresas açorianas a enfrentar o aumento dos combustíveis e matérias-primas.

Em comunicado, o PS/Açores refere que esteve reunido esta quinta-feira com a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores (AICOPA) para analisar os desafios e problemas do setor da construção civil e obras públicas no arquipélago, explicando que o valor referido decorre “do acerto de transferências do Estado para a região”.

Citado na nota de imprensa, o deputado regional socialista Carlos Silva destacou que os empresários da construção civil dos Açores “confirmaram as preocupações e alertas feitos pelo PS/Açores desde novembro de 2021, no âmbito do Plano e Orçamento”, e a “falta de capacidade de resposta deste Governo Regional”.

“São cada vez mais evidentes os problemas decorrentes do aumento dos preços com combustíveis, dos custos de transporte, do aumento dos preços de matérias-primas, mormente o cimento, e não vemos grande interesse do Governo [PSD/CDS-PP/PPM] em querer fazer parte da solução”, realçou o parlamentar socialista.

Carlos Silva enumerou o “brutal aumento dos preços da energia e dos combustíveis, dos bens alimentares, das taxas de juros e dos materiais de construção” para criticar a “total inércia do Governo Regional dos Açores”.

Se, em novembro, já dizíamos que a situação era alarmante, face à ausência de medidas concretas de apoio às famílias e às empresas dos Açores, hoje, com a guerra na Ucrânia e o contínuo aumento do custo de vida, a situação começa a ficar insustentável, quer para as empresas, quer para as famílias açorianas”, afirmou.

Carlos Silva alertou para as principais angústias deste setor, que passam pela “falta de mão-de-obra, de acesso ao crédito e aos incentivos, a falta de planeamento nas obras públicas regionais e o estabelecimento de preços base muito baixos”.

O deputado lamentou a “total ausência de incentivos ao investimento”, designadamente o COMPETIR+, “encerrado desde 2021”.

Por outro lado, criticou a “total ausência de medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas”.

“O deputado do PS lembrou que, ainda esta semana, os deputados do PS aprovaram na Assembleia da República uma lei que permite diminuir o preço dos combustíveis nos Açores, suspendendo a cobrança de ISP, uma medida já disponível no continente e à qual a nossa região poderia aceder, caso o entendesse”, descreve a nota de imprensa.

De acordo com Carlos Silva, nos Açores, o presidente do Governo, José Manuel Bolieiro (PSD), “optou por um penso rápido, criando um apoio de 11 cêntimos à gasolina e ao gasóleo, uma medida que vai terminar daqui a dois dias e ninguém sabe o que virá depois”.

“Seria bom que o Governo pusesse o seu orgulho de parte e aceitasse a proposta do PS/Açores, reduzindo ou mesmo suspendendo imediatamente o valor do ISP sobre os combustíveis, de forma a ajudar milhares de famílias e empresas açorianas”, defendeu.