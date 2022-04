Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rússia estará a planear organizar em meados do mês de maio dois referendos nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, para a possível anexação daquelas regiões separatistas como elementos territoriais da Federação Russa.

A informação foi veiculada, esta quarta-feira, pelo portal de notícias Meduza, um meio de comunicação social independente russo com sede em Riga, na Letónia.

O Meduza cita três fontes próximas do governo de Vladimir Putin para adiantar que a organização de referendos sobre a intenção de pertencer à Rússia faz parte dos planos de Moscovo para aquela região oriental da Ucrânia.

No dia 21 de fevereiro, Vladimir Putin reconheceu formalmente a independência das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, um ato considerado pelas Nações Unidas como uma violação da integridade territorial da Ucrânia — e que abriu as portas à já esperada invasão do território ucraniano.

De acordo com o Meduza, os referendos poderão acontecer nos dias 14 e 15 de maio.

Além destes referendos nas duas regiões já reconhecidas como independentes, Moscovo estará também a planear um referendo em Kherson, com o objetivo de criar a República Popular de Kherson — que, no futuro, também poderá ser anexada à Rússia.

Ainda segundo o Meduza, os referendos estavam inicialmente agendados para o final de abril, mas os falhanços militares da Rússia na Ucrânia obrigaram Moscovo a adiar a ideia.

Sobre a possibilidade de um referendo em Kherson, no domingo os serviços de informação britânicos já tinham avançado uma informação semelhante, afirmando que Moscovo usaria esse expediente como modo de justificar a ocupação da região.

Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia na sequência de um referendo semelhante, que a comunidade internacional nunca reconheceu como válido.