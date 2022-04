Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O serviço de mensagens instantâneas Whatsapp esteve, esta quinta-feira à noite, com falhas no serviço. De acordo com a plataforma Downdetector, vários utilizadores começaram a queixar-se por volta das 21 horas.

And we're back. Happy chatting! — WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022

No Twitter, o Whatsapp reconheceu a existência de “alguns problemas” ao usar o serviço: “Estamos conscientes e estamos a trabalhar para que volte a funcionar normalmente”.

Uma hora depois, o Whatsapp anunciou que estava “de volta”.