Foi sedutora, mas não escapou a uma pena de prisão de 30 anos. A femme fatale Angelina Barini, uma prostituta ítalo-canadiana, matou pelo menos quatro homens em Nova Iorque (EUA), provocando-lhes uma overdose de GBL — substância conhecida como “droga da violação”, por levar rapidamente à perda de sentidos — e fentanil. O propósito? Roubá-los.

A trabalhadora do sexo não agiu sozinha naquele que é considerado o seu pior crime: o seu ex-noivo e narcotraficante, Leslie Lescano, foi cúmplice na morte do chef Andrea Zamperoni, que trabalhava no Cipriani Dolci em Manhattan.

