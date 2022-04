Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Abertura do restaurante Arigato&Casica

Alameda dos Oceanos, lote 2.11.01 E/F – Parque das Nações, Lisboa. Tel.: 218 967 132

Para provar uma mistura improvável: a cozinha japonesa e a latino americana juntaram-se no Parque das Nações e o resultado é o novo Arigato&Casica. A mistura parece complexa, mas funciona assim: o restaurante Arigato reabre com a tradicional culinária japonesa, só que desta vez traz consigo os sabores da América do Sul num conceito a que foi atribuído o nome de Casica, e que ocupará o lado esquerdo do restaurante Arigato. A mistura de cozinhas não é um acaso, resulta da importância que a cultura japonesa tem na América Latina e, mais precisamente, na sua gastronomia. Daqui resultam sugestões como os menus de degustação, o Tataki de Lombo de Atum Fumado, Usuzukuri, ou seja, fatias de peixe branco em ponzu trufado, de ou lado, e do outro, tacos de Camarão, Creme de Guacamole e Salsa Fresca ou Tártaro de Novilho Trufado, Chips de Mandioca e Mayo de Rábano. Os dois menus ficam a cargo dos chefs Henrique Macedo (Arigato) e Vitor Hugo (Casica) e há um menu de degustação Arigato-Casica.

La Sylphide

Teatro Camões, Lisboa (Parque das Nações). Tel.: 218 923 477. Entre 29 de abril e 13 de maio (diversos horários, preços entre os 15 e os 25 euros)

Para se deixar hipnotizar por ballet: a Companhia Nacional de Bailado (CNB) celebra o Dia Mundial da Dança (29 de abril) com a estreia de um bailado clássico: La Sylphide. Nos dias 5, 7 e 12 de maio o espetáculo conta com a participação da bailarina convidada, Maria Kochetkova, que interpretará a própria Sylphide. Este é considerado o primeiro bailado romântico da história da dança e estreou a 12 de março de 1832 em Paris. Em Portugal estreou em 1980 e a obra que subirá ao palco no próximo fim de semana terá coreografia de August Bournonville e música de Herman Løvenskiold tocada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa. A história desta peça envolve o escocês James que, na manhã do dia do seu casamento com a sua noiva Effie, é acordado por uma Sylphide. Este ser alado deixa-o de tal forma atraído que ele procura uma forma de a tornar humana para que possam viver juntos, contudo ao tentar fazê-lo ela morre. No dia 29 abril haverá ainda masterclasses por todo o país (Almada, Aveiro, Faro e Porto) e a emissão do projeto Danças na Cidade na RTP2.

Davvero

Rua Artilharia 1, nº 70. Tel.: 911 771 610. De segunda a sexta das 9h00 às 22h00, sábado das 11h00 à 1h00 e domingo das 11h00 às 23h00.

Para viajar a Itália sem sair de Lisboa: o Davvero é o restaurante do novíssimo hotel Sublime Lisboa, prestes a inaugurar, e já serve refeições no coração da capital. Isaac Kumi é o chef que desenha e cozinha a carta desta casa. Depois de muito tempo dedicado à cozinha italiana e aos restaurantes Cipriani, instalou-se agora em Portugal para liderar o projeto culinário dos hotéis Sublime em Lisboa e trouxe para o Davvero os sabores mediterrânicos em modo alta cozinha. O chef sugere um risoto negro de choco, gnocchi caseiro de beterraba com molho gorgonzola, escalopes de vitela ao molho de limão e puré de trufas e ainda uma Torta Meringa, ou seja, um pão de ló com merengue italiano e chantilly de baunilha. O restaurante serve almoço e jantar todos os dias e ainda brunch aos domingos. Conta também com uma esplanada com 24 lugares, bem a condizer com o tempo quente que se avizinha.

Brunch do Dia da Mãe no Digby

Rua da Restauração N.º 336, Porto. Tel.: 222 449 615. Dia 1 de maio, das 12h30 às 15h00. 55 euros por pessoa.

Para presentear a mãe com vista para o Douro: o brunch do Digby Restaurante Bar, integrado no Hotel Torel Avantgarde, acontece aos sábados e domingos, mas o próximo domingo é Dia da Mãe e, por isso, esta refeição será especial. O menu começa com a comida típica de pequeno almoço, passa pelos pratos frios e pratos quentes e termina nas sobremesas. Assim, à mesa será possível encontrar seleções de pão e pastelaria, de iogurtes, de queijos e enchidos e de saladas, assim como canapés, crocantes de peixe, bochechas de vitela e frutas. Este brunch muito especial inclui ainda espumante e panquecas. E como o brunch de Dia da Mãe irá, provavelmente, incluir filhos, importa referir que as crianças até aos quatro anos não pagam e com idades entre os quatro e os 12 anos pagam apenas metade do valor do brunch. Tanto no interior como no exterior a paisagem acrescenta valor a esta experiência.

Nova carta no restaurante Provincia

Avenida da República, 48 B, Lisboa. De segunda a sexta-feira, das 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 23h30 (sexta-feira até às 00h30), sábado das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 00h30, domingo das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h30. Tel.: 210 999 604

Para comer na cidade como se estivesse no campo: os ares campestres sopram para a mesa do Provincia. No agitado centro da capita, os sabores da horta com inspiração mediterrânica e influência italiana e há novidades nas entradas e nos pratos principais. A abrir há agora camarão grelhado, burrata e uma salada de chicória vermelha com uma série de outros legumes. Depois, nos Primi, encontra uma parmigiana de beringela e abóbora, um arroz negro com sabores do mar e o regresso dos gnocchi com rabo de boi. Nos Secondi brilha agora o borrego grelhado e peixe do dia. Neste restaurante do grupo Non Basta a carta de sobremesas não sofre alterações, mantêm-se como estrelas da secção dos doces o profiterole com creme de praliné de avelã, gelado de baunilha e chocolate quente, a tarte de noz e mel com pera caramelizada e caramelo salgado e o tiramisú. No bar, o ingrediente que brilha no mês de abril é a manga que dá sabor e cor a um cocktail criado especialmente, um Spritz de manga e framboesa.

Novos menus de degustação no Besushi

Rua de Braga 57, Carcavelos. Tel.: 215 885 051.

Para saborear sushi: o Besushi apresenta dois novos menus de degustação. O menu normal (com entrada, miso e 21 peças) e o menu premium (com entrada, miso e 25 peças), ambos com oito momentos para deliciar os apaixonados por esta especialidade japonesa (aperitivo, miso, entrada, usuzukuri, makis, sushi, sashimi e hot rolls). Se no primeiro brilham o salmão e o atum, no segundo o mergulho no mar traz o peixe branco, lírio, robalo, corvina ou carapau. Vale a pena referir ainda que há um menu executivo, só para almoço e para usufruir entre segunda e sexta-feira (são 15 peças com aperitivo, miso, sushi, sashimi, makis e hot rolls, por 18 euros).

Exposição imersiva “Misterioso Egito”

Reservatório Mãe d’Água das Amoreiras, Praça das Amoreiras 10, Lisboa. De quinta a domingo com sessões às 15h00, às 17h00 e às 19h00, cada uma com a duração de 30 minutos. O bilhete normal tem o valor de 12 euros

Para viajar ao Egito antigo: o reservatório da Mãe d’Água volta a ser a tela de uma exibição que aposta em projeções por todo o espaço, numa criação Ocubo. Depois de outras experiências desta natureza, desta vez os visitantes serão transportados para o antigo Egito através de imagens recolhidas de museus e bibliotecas mundiais e também de sons. Alguns dos monumentos que podem ser visitados sem sair do lugar são o tesouro do Faraó Tutankhamon (descoberto em 1922) e a inscrição da Pedra de Roseta (1799). Uma vez que a civilização egípcia teve características e personagens tão especiais, também vai ser possível “explorar” o reinado do faraó Ramsés II – O Grande (1279 a.C. e 1213 a.C.) e o enigma da construção das Pirâmides em Gizé (com início estimado por volta do ano 2500 a.C.). A exposição “Misterioso Egito” abriu a 21 de abril.

O novo showroom da Adico, no Porto

Rua de Serpa Pinto, 168, Porto. De segunda a sábado das 14h30 às 19h00. A partir de dia 30 de abril

Para apreciar design nacional: em mais de 100 anos de história, a Adico decidiu ter o seu primeiro espaço de exposição fora das suas instalações, em Estarreja, e escolheu o Porto. A empresa nacional especializada em mobiliário metálico quer estar mais perto dos seus clientes e apostou numa parceria com a CódigoDesign, um nome associado ao design e às artes plásticas pela perspetiva de comércio e divulgação. Além da Cadeira Portuguesa, será possível encontrar neste espaço as cadeiras Fika e FIka-L, bem como outras peças de mobiliário exterior das coleções Outdoor e Classics.

Concerto de jazz, dança e ciclo de cinema na Universidade do Porto

Praça de Gomes Teixeira, Porto. Concerto dos grupos Vocal e de Jazz FEUP, 29 de abril às 21h00. Filme Uma Abelha na Chuva, 30 de abril às 21h00. Baile de danças tradicionais portuguesas, 30 de abril às 21h00. Tudo na Casa Comum, Reitoria.

Para regressar à universidade em modo cultural: em abril a Universidade do Porto está em festa com a cultura e, agora que o mês está a chegar ao fim, há ainda muito para ver. No dia 29 de abril ouve-se jazz na Casa Comum, na reitoria da universidade. O Grupo Vocal e o Grupo de Jazz da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) prometem uma noite recheada de estilos musicais. No dia 30 de abril é a vez do cinema, com o filme “Uma Abelha na Chuva” (1971, de Fernando Lopes), integrado no ciclo “Memória, Cidadania e Liberdade”, que é composto por seis filmes portugueses. Os restantes serão apresentados nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio. A dança também tem lugar neste fim de semana, com o Baile de danças sociais tradicionais portuguesas e com música ao vivo, proporcionados pelo Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do Porto (NEFUP). A celebração do mês da democracia proporcionou 100 eventos realizados em parceria com diferentes instituições e artistas.

Regresso da Lisbon Art and Antiques Fair

Cordoaria Nacional, Av. da Índia, Lisboa. De 30 de abril a 8 de maio, todos os dias das 15h00 às 21h00, terça-feira e sábado, dias 3 e 7, das 15h00 às 23h00. Bilhete individual: 12 euros, bilhete duplo: 20 euros.

Para descobrir tesouros e comprar antiguidades: a Lisbon Art and Antiques Fair (LAAF) regressa à Cordoaria Nacional recheada de propostas em 33 expositores de antiquários, galerias de arte moderna e contemporânea e também haverá joalharia e design. Arranca já no dia 30 a 19ª edição deste evento promovido pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA). Entre os dias 2 e 6 de maio haverá também as “Conversas sobre Arte”, sobre temas como o colecionismo, as dinâmicas do mercado pós-Covid, constrangimentos à atividade comercial das galerias, o papel da arte nas nossas vidas ou até a importância do design no quotidiano.

Brunch no Bahia Beach Club

Av. Marginal, Oeiras. De terça-feira a domingo, das 11h00 às 13h00, entre os 4 e os 10,50 euros.

Para saborear junto à praia: o brunch do Bahia Beach Club tem novas opções na carta. À beira da Avenida Marginal, junto ao Forte de S. Bruno e com vista para a praia há bagels, variados bowls, bruschettas, panquecas para diferentes gostos, shakshouka (um refogado de tomate com espinafres, cogumelos, tomate, cebola roxa, especiarias e ovo escalfado servido para duas pessoas) e ainda mimosas para beber à descrição durante o brunch (por um extra de 5 euros). Às novidades junta-se a opção Make it Your Own, na qual o cliente pode criar o seu próprio brunch entre uma série de opções.

Brunch especial “Queen Mother” no Monarca

Rua de Miguel Bombarda 18, Porto. Dia 1 de maio, 17 euros.

Para tratar as mães como rainhas: o bar Monarca Terrace Experience propõe um brunch muito especial sob o nome “Queen Mother”. O menu conta com ovo benedict à escolha, panqueca de morangos e ganache de chocolate como novidade da carta e ainda o cocktail D. Inês, assinatura deste espaço. Além da restante carta, é possível também desfrutar do terraço interior e da companhia dos animais de estimação.

