O comissário europeu para o Ambiente, Virginijus Sinkevicius, afirmou esta sexta-feira que o mundo “não se pode dar ao luxo de perder mais florestas”, depois de se reunir com uma comissão do Senado brasileiro, onde se encontra em visita oficial.

Sinkevicius apelidou de “construtiva” a reunião que teve com membros da comissão do ambiente da Câmara Alta, na qual discutiram o papel do parlamento na proteção dos ecossistemas e, em particular, da Amazónia, de acordo com o órgão legislativo.

Numa mensagem publicada no seu perfil na rede social Twitter, o comissário europeu afirmou que “é possível reduzir drasticamente a desflorestação, com planos e objetivos claros”, que visam desenvolver “um modelo económico sustentável”.

O responsável disse ainda que “o mundo não se pode dar ao luxo de perder mais florestas” e precisa de “uma economia brasileira saudável”.

Constructive discussion with ???????? Senate Environment Committee.

The ???? can no longer afford to lose more forests & neither can a healthy Brazilian economy.

It’s possible to cut deforestation sharply with a clear plan & targets and unlock a sustainable economic model. pic.twitter.com/YSRhza4DDM

