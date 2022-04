Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Música russa proibida na rádio, monumentos da era soviética vandalizados e demolidos, nomes de ruas com referências russas alterados — estes são alguns dos exemplos do afastamento da influência russa no território ucraniano.

O fenómeno não é novo, mas foi acelerado com a invasão da Rússia, a 24 de fevereiro. Segundo o El País, a ‘desrussificação’ da Ucrânia começou com a independência em 1991, aprofundou-se com a anexação da Crimeia e o início da guerra em Donbass, em 2014, mas sobe agora a um novo patamar.

Entre iniciativas oficiais e de ativistas ou militares, os casos multiplicam-se por várias regiões do país, tolerados e até aplaudidos pela população e autoridades. O objetivo é claro: eliminar os símbolos da influência russa e soviética no país.

Oito metros da “amizade dos dois povos” desmantelados

Um dos mais recentes exemplos foi o derrube, em Kiev, de uma estátua que celebrava a reunificação da Rússia e da Ucrânia e comemorava o aniversário da União Soviética, desde 1982.

“Oito metros de metal da designada ‘amizade dos dois povos’ desmantelados”, afirmou no Telegram Vitali Klitschko, presidente da câmara, na quarta-feira.

Este caso não é único. Um mês após o início da invasão russa, um cidadão ucraniano atirava um balde de tinta vermelha sobre a estátua do poeta Alexander Pushkin, na cidade de Ternopil.

“Escrevi que devíamos demolir a estátua e que a guerra na Ucrânia devia acabar”, disse à Euronews Dmytro Fedorchak, de 28 anos.

Em abril, a câmara decidiu seguir a sugestão de Fedorchak e a estátua foi removida. “Os crimes dos russos contra o povo ucraniano […] apagaram a cultura do povo russo. Eles não nos deixam escolha”, disse na altura o autarca da região, Serhiy Nadal, acrescentando que o poeta não tem nada a ver com Ternopil.

Também Kharkov, cidade russófona, uma das cidades mais atingidas pelo Exército da Rússia, é outro exemplo claro. Dois veículos militares desmantelaram um busto do marechal soviético Georgy Zhukov e atiraram-no para um aterro sanitário.

Já existe a rua Boris Jonhson na Ucrânia. Praça Tolstoi é a próxima a ser renomeada

Várias cidades ucranianas planeiam renomear ruas e praças associadas à Rússia e algumas já avançaram com o processo. É o caso da rua Boris Jonhson, em homenagem ao atual primeiro-ministro britânico pelo o apoio prestado durante a invasão. A medida foi tomada pelo concelho de Fontanka, perto da cidade de Odessa, para celebrar os “novos heróis” da Ucrânia.

Já em Kiev, derrubar a estátua não foi longe o suficiente para o conselho da região, que compilou agora uma lista de 467 locais que podem ser considerados para renomeação, segundo noticia a Reuters. A listagem inclui uma praça central com o nome do autor de Paz e Guerra, o escritor russo Leo Tolstoi. Também uma estrada com o nome de Minsk, capital da Bielorrússia e aliada da Rússia, consta da lista.

Apesar do apelo do ministro da Cultura, Oleksandr Tkachenko, que alertou na semana passada contra a remoção geral de tudo o que esteja relacionado com a Rússia, a tendência mantém-se em Kharkiv, no leste do país.

Ihor Terekhov, presidente da autarquia, anunciou na quarta-feira que, assim que a guerra com a Rússia terminar, vai apresentar um projeto de lei para renomear lugares com nomes afiliados à Rússia.

“Mesmo sem estes nomes, vai haver muitas cicatrizes que nos vão lembrar por muito tempo o tipo de vizinho que está além das nossas fronteiras leste e norte”, escreveu o autarca no Telegram.

Lviv também vai renomear 30 ruas dedicadas a personalidades ou cidades russas, apontando as mudanças para maio. “Mas não por cinco ou 10 anos e depois mudá-los novamente. Mas pelos próximos 100 anos”, garantiu o autarca Andriy Sadovy.

Remoção de símbolos soviéticos não é um fenómeno novo

Não é a primeira vez na história da Ucrânia que são removidos símbolos e monumentos que datam à era soviética. Após a anexação russa da Crimeia, em 2014, o Parlamento ucraniano aprovou leis que proibiam os símbolos soviéticos, como refere a Euronews. Em 2017, mais de 50.000 ruas e objetos já tinham mudado de nome devido a esse enquadramento legal.

Um estudo de abril deste ano, realizado pelo grupo de estudos sociológicos ucraniano Rating, mostra o apoio às medidas que se têm disseminado pela Ucrânia. No inquérito, 76% dizem apoiar a renomeação das ruas.