O clube brasileiro Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, venceu os chilenos da Universidad Católica por 3-2, fora de casa, na quinta-feira, seguindo só com vitórias na Taça dos Libertadores de futebol.

Os brasileiros abriram a vantagem logo aos 8 minutos, por meio de Gabriel Barbosa, conhecido por Gabigol, que avançou pelo flanco esquerdo e aproveitou um passe de Bruno Henrique para marcar.

O Flamengo permitiu o empate aos 16 minutos, com um autogolo de Mauricio Isla, um chileno que foi formado no Universidad Católica.

Os brasileiros voltaram à frente do marcador aos 34 minutos, quando Bruno Henrique serviu novamente Gabigol.

A vitória do Flamengo só foi confirmada aos 85 minutos, quando uma falha do guarda-redes do Universidad Católica, Sebastián Galani, permitiu a Lázaro marcar o terceiro golo.

Os chilenos ainda reagiram, mas só conseguiram reduzir para 3-2 a um minuto do fim, por Diego Buonanotte.

O Flamengo lidera o grupo H da Taça dos Libertadores com nove pontos, graças a três vitórias em três jornadas. O Universidad Católica soma três, tantos quantos os argentinos do Talleres Cordoba, treinados pelo português Pedro Caixinha. O Sporting Cristal, do Peru, tem zero pontos.

Na quarta jornada, marcada para 4 de maio, vai haver um duelo entre treinadores portugueses, com o Talleres a receber o Flamengo.