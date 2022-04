O ministro dos Negócios Estrangeiros de França condenou esta sexta-feira o que classificou como “ataques indiscriminados” das forças russas em Kiev, que ocorreram na quinta-feira, enquanto o secretário-geral da ONU, António Guterres, estava na capital ucraniana.

“Condeno veementemente os ataques indiscriminados das forças russas contra Kiev na noite passada [quinta-feira]”, escreveu Jean-Yves Le Drian na rede social Twitter.

“Solidariedade total com o povo ucraniano, bem como com @antonioguterres e @KirilPetkov [primeiro-ministro búlgaro], que estiveram nas proximidades” na quinta-feira, declarou ainda o ministro francês.

As equipas de resgate localizaram esta sexta-feira o corpo de um civil entre os escombros do prédio em Kiev atacado na quinta-feira pelos russos, elevando o saldo de vítimas para um morto e dez feridos.

“Os socorristas, que continuam a procurar e limpar os escombros do prédio residencial no distrito de Chevchenkovsky atingido na quinta-feira, acabaram de encontrar o corpo”, escreveu o autarca de Kiev, Vitali Klitschko, na rede social Telegram.

Um edifício residencial de 25 andares no distrito de Chevchenkovsky foi parcialmente destruído com o resultado do ataque russo.

“Dez pessoas ficaram feridas. Quatro delas foram hospitalizadas”, confirmou Klitschko.

As autoridades russas garantiram esta sexta-feira que no ataque a Kiev, com mísseis de longo alcance e alta precisão, foram destruídas as instalações da empresa espacial e de foguetes Artem, sem especificar quantos foguetes foram lançados ou o número total de alvos.

Após o ataque desta quinta-feira, que ocorreu quando o secretário-geral da ONU, António Guterres, visitava a capital ucraniana, o autarca de Kiev denunciou que os bombardeamentos russos já causaram mais de uma centena de mortos na cidade.

O exército russo tinha parado de bombardear a cidade de Kiev e os seus arredores nas últimas semanas para se concentrar em estabelecer o controlo no leste e sul do país.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, desencadeando uma guerra que provocou um número de baixas civis e militares ainda por determinar.

A ONU confirmou na quarta-feira que pelo menos 2.787 civis morreram e 3.152 ficaram feridos, mas manteve o alerta para a probabilidade de os números serem consideravelmente superiores.

O conflito levou mais de 5,3 milhões de pessoas a fugir da Ucrânia, na pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).