Em liga de prata e com o valor de 7,5 euros. O Banco de Portugal informou que irá entrar em circulação a 5 de maio uma nova moeda de coleção, de acordo com um aviso publicado no Diário da República. Designada “Conclusão 1522”, o propósito é celebrar os 500 anos da circum-navegação de Fernão de Magalhães.

As caraterísticas da moeda passam por, no anverso, estarem as legendas: “2022 Portugal”, “Circum Navegação” e “1519-1522”. Por seu turno, no reverso, há “a representação da nau Victoria, o único barco a retornar a Espanha após dar a volta ao mundo, comandado por Juan Sebastián Elcano, após a morte de Fernão de Magalhães em 1521”.

A distribuição ao público será efetuada por intermédio das instituições de crédito e das tesourarias do Banco de Portugal, como avança o supervisor bancário, acrescentando que serão emitidas 50 mil moedas.

Em fevereiro, já tinha entrado em circulação uma moeda para assinalar os 100 anos do nascimento de José Saramago, também com o valor de 7,5 euros. No plano de 2022, que pretende realçar feitos e personalidades nacionais através do lançamento de moedas de coleção, está igualmente presente uma para celebrar os 111 anos do ISEG, que será emitida ainda em maio (mas ainda sem imagem disponível), e em outubro a distinção vai para os 20 anos da entrada da moeda única, o euro, em Portugal.