Todas as regiões de Portugal continental vão manter, pelo menos até quinta-feira, concentrações muito elevadas de pólen na atmosfera, segundo o boletim polínico, divulgado pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

Nesta altura do ano, em quase todo o país, “estão presentes no ar, em níveis importantes, grãos de pólen com elevada capacidade alergénica, como os provenientes das ervas gramíneas, parietária, tanchagem e quenopódio e oliveira”.

De acordo com as previsões, até quinta-feira (dia 5 de maio) na região de Lisboa e Setúbal os pólenes encontram-se em níveis muito elevados, com predomínio das árvores oliveira e carvalhos, ervas urtiga, parietária, gramíneas, tanchagem e quenopódio.

Já no Porto (região de Entre Douro e Minho), os pólenes encontram-se em níveis muito elevados, destacando-se as árvores carvalhos, pinheiro e da erva urtiga.

Segundo as previsões da SPAIC, na região de Trás-Os-Montes e Alto Douro, os pólenes encontram-se em níveis muito elevados, destacando-se os carvalhos, pinheiro e bétula, ervas gramíneas e parietária.

Em Coimbra (região da Beira Litoral), também estão muito elevados, com predomínio dos pólenes das árvores oliveira e carvalho, das ervas urtiga, parietária e gramíneas.

Também na região da Beira Interior, os pólenes encontram-se em níveis muito elevados, destacando-se os pólenes das azinheiras e outros carvalhos, pinheiro, oliveira, ervas gramíneas, tanchagem, urtiga e azeda.

Na região do Alentejo os níveis estão igualmente elevados na atmosfera, com predomínio dos pólenes das árvores azinheira, outros carvalhos, oliveira, ervas gramíneas, tanchagem, urtiga, azeda e parietária.

Já na região do Algarve, também com níveis elevados, dominam os pólenes das árvores oliveira, azinheira e outros carvalhos, ervas gramíneas, tanchagem, quenopódio e urtiga.

Para os Arquipélagos dos Açores e da Madeira esperam-se baixos níveis de pólen na atmosfera.

Segundo a SPAIC, devem evitar-se as atividades ao ar livre quando as concentrações polínicas forem elevadas.

“Passeios no jardim, cortar a relva, campismo ou a prática de desporto na rua, irão aumentar a exposição aos pólenes e o risco para as alergias”, acrescenta.

A SPAIC considera ainda que a medicação será a forma mais eficaz de combater os sintomas de alergia, aconselha a consulta de um médico especialista de imunoalergologia para o diagnóstico correto e prescrição da medicação mais adequada e alerta que a prevenção “poderá passar pela realização de vacinas anti-alérgicas”.

O boletim polínico divulga todas as semanas os níveis de pólenes existentes na atmosfera, recolhidos através da leitura de postos em várias regiões do país.