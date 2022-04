Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PSD está a ponderar pedir ao Ministério da Administração Interna uma investigação às alegações de que existem cidadãos russos com ligações ao regime de Moscovo a trabalhar no processo de acolhimento de refugiados ucranianos em Portugal, concretamente depois de o Expresso ter noticiado que há cidadãos russos pró-Kremlin a acolher refugiados em Setúbal, a fotocopiar documentos e a recolher informações sobre os familiares que ficaram na Ucrânia a combater contra as forças russas.

A informação foi avançada na manhã desta sexta-feira à Rádio Observador por Fernando Negrão, vereador do PSD na câmara de Setúbal. “Devemos estar preocupados, principalmente porque pode estar aqui a longa mão dos serviços secretos russos, mais conhecidos por KGB, a funcionar em Portugal, designadamente em Setúbal”, disse Negrão. “Se isto se confirmar, porque não está confirmado, é um problema de Estado da maior gravidade, que exige uma investigação aprofundada e minuciosa relativamente ao que está a acontecer.”

Na edição desta sexta-feira, o semanário Expresso noticia que existem cidadãos russos a trabalhar numa linha de atendimento a refugiados ucranianos criada pela câmara municipal de Setúbal (CDU), incluindo Igor Khashin, uma das principais figuras da comunidade russa em Portugal, e a sua mulher, Yulia Khashina, funcionária da autarquia.

De acordo com o Expresso, Khashin é próximo da embaixada da Rússia em Portugal, já liderou a Casa da Rússia e o Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos e esteve envolvido em várias iniciativas da representação diplomática russa em Portugal. Além disso, Khashin também apoiou publicamente o atual presidente da câmara de Setúbal, o comunista André Martins, na sua campanha eleitoral. Entretanto, várias destas referências às ligações de Khashin à embaixada russa foram apagadas da internet, diz o Expresso.

Igor Khashin já tinha sido referido pela embaixadora da Ucrânia, Inna Ohnivets, numa entrevista à CNN em que denunciava uma teia de influência de associações pró-russas, próximas do Kremlin, que estarão a colaborar no processo de acolhimento de refugiados ucranianos em Portugal.

Segundo o Expresso, que falou com uma mulher ucraniana que passou pela experiência do acolhimento em Setúbal, os refugiados têm sido acolhidos por Yulia Khashina e Igor Khashin. Além das informações normais, os russos pediram também informações mais detalhadas sobre a família e fotocopiaram o passaporte e a certidão de nascimento dos seus filhos. “Perguntaram-me onde estava o meu marido e o que tinha ficado a fazer“, disse ao Expresso a testemunha, que confirmou que os documentos fotocopiados pelos russos incluíam também os dados específicos do marido — que ficou na Ucrânia, como está a acontecer com a maioria dos homens em idade adulta, forçados a prestar serviço nas forças armadas ao abrigo da lei marcial imposta desde o início da invasão.

Para os responsáveis do PSD/Setúbal ouvidos pela Rádio Observador, a presença de figuras ligadas à embaixada da Rússia — sobretudo tendo em conta que Igor Khashin não é funcionário da autarquia — é um sinal preocupante de possível interferência de Moscovo em Portugal.

“Não tivemos ainda nenhum contacto com estes refugiados, porque a câmara sempre disse que esta situação seria mais da responsabilidade de terceiros do que da câmara municipal. Isso tem afastado o assunto da discussão nas reuniões de câmara. Os dados que são agora dados a conhecer levam-nos a concluir que afinal a câmara pode ter uma intervenção muito superior àquilo que dizia”, disse Fernando Negrão.

“Podem estar em causa duas situações. De facto, um problema de má comunicação. Ou um outro problema muito mais grave, que é de apurar os homens destas famílias, onde estão, quem são e se estão a trabalhar, designadamente nas forças armadas ucranianas, e a fazer o quê. Esta identificação destas pessoas é perigosíssima, uma vez que leva a que os serviços de informação russos, ou outros serviços de outra natureza, identifiquem militares ou cidadãos ucranianos que estejam a lutar contra a invasão da Rússia“, acrescentou o vereador social-democrata.

Negrão sublinhou que “é normal pedir documentos a refugiados”, mas “não é normal pedir a identificação de toda a família, designadamente dos membros que não vieram para Portugal“.

“Isso, naturalmente, merece preocupação e merece uma investigação muito minuciosa daquilo que se está a passar na câmara municipal de Setúbal. A bem do nome da própria câmara municipal de Setúbal”, acrescentou, salientando que é necessário também perceber quem é Igor Khashin, que tem “um percurso mal explicado“.

“Terá trabalho aqui ou ali, ninguém explica o vínculo, ninguém explica o que é que andou a fazer, ninguém explica quem é o personagem. Há aqui um défice de informação por parte da própria câmara municipal. Estamos, de facto, perante um caso que pode envolver serviços de informação”, diz Negrão.

O vereador social-democrata explica que o PSD “tomará posição” durante esta sexta-feira e acrescenta que a proposta dos sociais-democratas será, provavelmente, a de pedir uma investigação formal ao assunto. “A autoridade mais indicada passa não só por uma questão ligada ao Ministério da Administração Interna, mas também sabermos o que é que os nossos serviços de informação andam a fazer. Têm dados ou não têm dados? Embora esta obviamente seja uma questão confidencial, os nossos serviços de informação têm uma palavra a dizer nesta área”, diz.

Também o líder distrital do PSD em Setúbal, Paulo Ribeiro, diz à Rádio Observador que o partido viu “com estupefação” a notícia e considera que o caso mostra “mais uma vez o Partido Comunista ao serviço dos interesses da Rússia, o que é, no mínimo, vergonhoso“.