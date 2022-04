Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Olhando para as contas do Campeonato, a jornada 31 acabou apenas por adiar a questão do título mas com o condão de manter tudo como na semana anterior. Ou seja, e entre os dois cenários possíveis, se o FC Porto fizer um resultado melhor do que o Sporting é campeão mas se fizer igual ou pior fica tudo mais uma vez na mesma antes da deslocação à Luz para o clássico com o Benfica. No entanto, e passando ao lado da questão da festa ou não festa tendo como principal foco o regresso às vitórias na receção ao Vizela, Sérgio Conceição não esqueceu as incidências que marcaram o jogo em Braga e voltou a visar o árbitro Hugo Miguel.

“Já vi árbitros a responder a jogadores. Agora, a insultar? A chamarem enganador ao Taremi… Em Braga, Hugo Miguel disse para o Francisco Conceição: ‘Este ano não cais?’. Quando o engenheiro [Luís Gonçalves] levou cartão vermelho disse-lhe ‘Agora mete providência cautelar’. Não tem a ver com honestidade intelectual, que eu não conheço. Teve azar com o FC Porto. Não fui expulso e não levei amarelo, sequer. Se tivesse sido mal-educado ou lhe faltasse ao respeito, na hora ele expulsava-me”, começou por referir, antes de abordar também uma diferença de análises mediante aquilo que é depois descrito pelos árbitros.

“Já estou habituado, por parte de bonzinhos e companhia limitada. Olho para o relatório e não há como contrariar. Estão numa redoma. E viu-se isso na situação do Pepe. Não há nenhuma imagem do Pepe. Foi a palavra do Pepe contra o relatório do árbitro. É aceite e é o que prevalece. Quem é que defende os jogadores? Os jogadores foram insultados em Braga. Fala-se do Sérgio Conceição e do Luís Gonçalves, isso é que é importante… Também é importante e há situações em que exagerámos. Contra tudo isso, vamos fazer tudo para ganhar. Volto a referir: para ganhar!”, acrescentou a esse propósito ainda o técnico dos dragões, abordando o castigo ao central pelo que se passou após o clássico com o Sporting no Campeonato.

Em paralelo, Sérgio Conceição não deixou passar também o processo de inquérito aberto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao Portimonense, no âmbito da deslocação ao Dragão para defrontar o FC Porto e pela equipa inicial apresentada. “Acho que é uma vergonha. Acho uma vergonha esse inquérito que se abriu a um treinador e a uma equipa. É o espelho do futebol português. Muita gente vai atrás do que é falado diariamente, que não é falado de forma genuína, pensada. Eu tenho assistido a coisas que têm atingido um nível muitíssimo baixo”, comentou o treinador dos azuis e brancos.

“Como eu digo sempre, estes jogos na parte final do Campeonato ganham uma dimensão diferente, são equipas que lutam por diferentes objetivos. O Vizela também vê estes jogos como finais. Espera-nos um jogo competitivo e cabe-nos ir à procura dos três pontos, é com esse intuito que preparamos este jogo”, referiu ainda sobre o Vizela entre elogios ao trabalho de Álvaro Pacheco. “Houve uma reação difícil à derrota em Braga pelo que se passou no jogo, não estamos habituados a perder. Olhámos para dentro, para o que não fizemos, o que podíamos ter feito. Não falo de atitude, talvez mais inteligência no jogo. O Sp. Braga mudou a postura habitual e não soubemos, a começar por mim, desmontar a sua organização defensiva. Depois foi uma semana a preparar o Vizela, a perceber o que se passou no jogo. Há outras coisas que não controlamos mas às quais também estamos atentos”, completou Sérgio Conceição.