Como numa qualquer noite, a 24 de fevereiro Zelenksy estava a dormir na companhia da mulher e dos filhos, mas Putin decidiu que seria essa a data para o início da invasão russa e, desde então, o mundo — não só o do Presidente ucraniano — mudou. Em entrevista à Time, Volodomyr Zelensky revisita os primeiros momentos da invasão russa: “barulho, explosões, necessidade de agir rapidamente”.

TIME's new cover: Over two weeks in April @shustry went inside Volodymyr Zelensky's compound for a look at how the Ukrainian President and his top advisers are experiencing the war https://t.co/9bmZXfvy8e pic.twitter.com/4PAxf97eNM

— TIME (@TIME) April 28, 2022