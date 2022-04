A frase de Sérgio deu o lema e a equipa não falhou: era #ParaGanhar (a crónica do FC Porto-Vizela)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram 58 jogos. Ao longo de mais de ano e meio, o FC Porto somou 58 jogos, 58 jornadas, sem sofrer uma única derrota na Primeira Liga. Desde outubro de 2020 e até à passada segunda-feira, os dragões não souberam o que é perder para o Campeonato. Caíram na Pedreira, frente ao Sp. Braga e num dia em que até podiam ser campeões nacionais — e tinham de se levantar este sábado.

“O plano mental é essencial no futebol e na vida. Há esse lado emocional que é importante. Mas não podia estar melhor: estamos em primeiro e dependemos de nós. Aqui ninguém gosta de perder. Olhamos para o sucesso da equipa e para os erros. Acredito que haverá muita gente que gravita neste meio que tente, de certa forma, criar algumas situações menos favoráveis. Mas nós tentamos separar isso e perceber o que é importante”, disse Sérgio Conceição na antevisão da receção deste sábado ao Vizela, onde acabou por sublinhar uma ideia que vai servir de gasolina até ao final da época.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Vizela, 4-2 32.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Manuel Mota (AF Braga) FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Mbemba, Pepe, Zaidu (Wendell, 59′), Otávio, Grujic (Uribe, 45′), Vitinha (Stephen Eustáquio, 89′), Fábio Vieira (Francisco Conceição, 59′), Taremi, Evanilson (Galeno, 80′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Marchesín, Fábio Cardoso, João Mário, Toni Martínez Treinador: Sérgio Conceição Vizela: Pedro Silva, Igor Julião (Sarmiento, 88′), Anderson Jesus, Ivanildo Fernandes, Richard Ofori, Alex Méndez, Claudemir (Raphael Guzzo, 23′), Samu, Kiko Bondoso (Koffi, 88′), Nuno Moreira (Guo Tianyu, 88′), Schettine (Zohi, 73′) Suplentes não utilizados: Ivo Gonçalves, Aidara, Maviram, Alvarado Treinador: Álvaro Pacheco Golos: Evanilson (22′), Taremi (28′, gp, 87′), Alex Méndez (36′), Nuno Moreira (49′), Mbemba (56′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Igor Julião (3′), a Grujic (38′)

Entre os castigos depois dos confrontos no Dragão após o encontro com o Sporting, o inquérito aberto ao jogo contra o Portimonense e os erros cometidos por Hugo Miguel na partida contra o Sp. Braga — no entender do FC Porto –, os dragões têm-se sentido particularmente atacados, visados e castigados. E Sérgio Conceição, como quase sempre, é a pessoa certa para pegar nessa sensação de injustiça e transformá-la em motivação com uma lógica muito simples: a certeza de que o FC Porto vai querer ganhar contra tudo e contra todos. “Contra tudo isso… Contra tudo isso, vamos fazer tudo para ganhar. Volto a referir: para ganhar!”, exclamou o treinador na conferência de imprensa, com a comunicação do clube a aproveitar o lema, #ParaGanhar, para lançar o jogo.

Ora, apesar da derrota na Pedreira, a verdade é que o FC Porto podia novamente ser campeão nacional esta jornada. Para isso, precisava de vencer o Vizela no Dragão e esperar que o Sporting, este domingo e em Alvalade, não vença o Gil Vicente. Com Uribe de volta, Sérgio Conceição incluía o médio colombiano na convocatória mas deixava-o ainda no banco de suplentes, mantendo o onze inicial que defrontou o Sp. Braga e a aposta em Grujic no meio-campo. Do outro lado, Álvaro Pacheco lançava Kiko Bondoso, Nuno Moreira e Schettine no setor mais adiantado.

De forma natural, o FC Porto assumiu o controlo da partida logo nos instantes iniciais, colocando a última linha na zona do meio-campo e jogando quase por inteiro no meio-campo adversário. O Vizela demonstrava muitas dificuldades para responder às acelerações dos dragões e Anderson, no eixo defensivo dos visitantes, teve uma primeira parte com muito trabalho para responder às movimentações de Evanilson e Taremi. Ainda assim, e mesmo com um ascendente claro e notório, o FC Porto só teve o primeiro lance mais perigoso aos 10 minutos, com Evanilson a tentar assistir Otávio depois de um bom passe de Taremi, e fechou os 20 minutos iniciais sem ter feito qualquer remate à baliza.

O golo, portanto, surgiu essencialmente a partier do demérito do Vizela e não necessariamente do mérito dos dragões. Pedro Silva, o guarda-redes da equipa de Álvaro Pacheco, perdeu a bola para Evanilson quando se preparava para bater longo e viu o avançado brasileiro, mesmo com pouco ângulo, atirar em jeito para abrir o marcador (22′). Uma má notícia nunca vem só e, logo depois do golo sofrido, o Vizela viu Claudemir sair com problemas físicos para deixar entrar Raphael Guzzo. Pouco mais de cinco minutos depois de Evanilson marcar, Grujic sofreu falta de Schettine na grande área do Vizela — infração confirmada por Manuel Mota depois de analisar as imagens do VAR — e Taremi, na conversão da grande penalidade, não falhou (28′).

⌚️30' FCP 2-0 FCV ????????Mehdi Taremi iguala o máximo de golos apontados numa só temporada pelo ????FC Porto: 23 golos ⚠️Precisou de menos 3 jogos para igualar a marca do ano passado mas assistiu mais 4 vezes (16 passes para golo). pic.twitter.com/3TablWUXjV — playmakerstats (@playmaker_PT) April 30, 2022

Mas, mesmo a perder por dois golos, o Vizela não abdicava de tentar esticar a equipa de quando em vez. O conjunto de Álvaro Pacheco não tinha medo de ter a bola e era rápido a soltar a transição ofensiva, apostando na simplicidade dos processos e na vertigem dos elementos mais adiantados para mostrar que atacava com certezas daquilo que estava a fazer. Nesse sentido, o Vizela acabou por conseguir reduzir a desvantagem ainda na primeira parte: Alex Méndez recebeu descaído na direita, evitou Fábio Vieira com uma boa simulação e atirou um grande remate de fora de área depois de se enquadrar com a baliza, sem dar qualquer hipótese a Diogo Costa (36′).

Ao intervalo, o FC Porto estava a vencer — e bem — mas o golo do Vizela já perto do fim do primeiro tempo relançou a partida e deu a entender que a equipa de Álvaro Pacheco não tinha viajado até ao Dragão para entregar pontos de mão beijada. Até porque nos dragões, apesar da clara superioridade, ia faltando alguma assertividade na hora do último passe, algo que explicava a ausência de oportunidades para lá dos golos marcados.

???????? INTERVALO | Porto 2-1 Vizela ???? Bela 1ª parte, com erros, um penálti e um golão ????

???? Evanilson ????????, Taremi ???????? e Alex Méndez ???????? marcaram#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPFCV pic.twitter.com/Xl9T7xCa68 — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 30, 2022

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do FC Porto-Vizela:]