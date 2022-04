Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa semana em que Bruno Lage disse que Rúben Neves pode valer 100 milhões de euros na próxima janela de transferências, acabou por ser outra entrevista a marcar a atualidade do Wolverhampton. Em conversa como The Guardian, Tony Roberts, o treinador de guarda-redes que é o único elemento não português da equipa técnica de Lage, explicou o porquê de ter de colocar o telemóvel no silêncio todas as noites.

“O Bruno [Lage] convidou-me quando eu estava com a seleção do País de Gales no Europeu, fez uma vídeochamada às 23h30. Estava na cama, todo despenteado, e ele disse: ‘Tony, Tony, vamos para o Wolves!’. E eu só respondi ‘sim, sim, tanto faz’. Os portugueses são assim. O grupo do WhatsApp que temos ganha vida à uma da manhã. São loucos. Tenho de pôr o telemóvel no silêncio e acordo sempre com umas 15 mensagens”, explicou, recordando que já tinha trabalhado com Lage (e com Carlos Carvalhal) no Swansea.

B R U N O ????‍♂️ pic.twitter.com/F5xOn34CZK — Wolves (@Wolves) April 30, 2022

Entre histórias que envolvem pastéis de nata nos escritórios da equipa técnica do Wolverhampton, Tony Roberts também revelou que foi um dos principais responsáveis pela contratação de José Sá ao Olympiacos — depois da saída de Rui Patrício e numa decisão que tem sido interpretada como uma das melhores da Premier League para a presente temporada. “Gostei muito do que vi. Ele é rápido, atlético e ágil e é disso que precisamos num guarda-redes. Os créditos são todos dele, aceitou tudo aquilo que lhe disse”, afirmou o treinador, que ao longo de vários anos nas camadas jovens do Arsenal orientou Szczesny, Fabianski e Emiliano Martínez antes de subir à equipa principal para trabalhar com Jens Lehmann.

Ora, este sábado e em casa, o Wolves tentava ressuscitar as ambições europeias contra o Brighton e depois de seis derrotas nos últimos nove jogos. Com Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves (que voltava de lesão), João Moutinho e Fábio Silva no onze inicial e Raúl Jiménez no banco, a equipa de Bruno Lage teve uma primeira parte muito complicada e esteve sempre a correr atrás do prejuízo. O Brighton desperdiçou a grande oportunidade inaugural da partida, com Mac Allister a acertar no poste de grande penalidade depois de Saïss tocar com a mão na bola (33′), mas não falhou o segundo round: Boly fez falta sobre Welbeck na grande área, o árbitro voltou a assinalar penálti e o mesmo Mac Allister, desta feita, acertou no alvo (42′).

Na segunda parte, Bruno Lage tirou Rúben Neves — que, para além de estar a voltar de lesão, teve algumas dificuldades físicas antes do intervalo — e Fábio Silva e lançou Pedro Neto e Raúl Jiménez para tentar agitar as águas e motivar uma reação do Wolverhampton. A sorte, porém, continuava a fugir à armada portuguesa e Nélson Semedo, aparentemente com um problema muscular, também teve de ser substituído de forma forçada por Jonny Otto.

O Brighton ia mantendo a superioridade, essencialmente graças a uma exibição muito positiva de Cucurella, e chegou naturalmente ao segundo golo por intermédio de Trossard (70′), num lance em que a defesa do Wolves voltou a ficar mal na fotografia, e ao terceiro através de um pontapé de Bissouma (86′). Com uma exibição particularmente apagada em que a única oportunidade só surgiu nos descontos com um remate ao poste de Neto (90+4′), a equipa de Bruno Lage sofreu a terceira derrota consecutiva e está agora a três pontos do 7.º lugar do West Ham, começando a complicar as ambições de ainda chegar às competições europeias.