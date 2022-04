O Bayern Munique, que há uma semana conquistou o seu 10.º título consecutivo de campeão de futebol na Alemanha, foi este sábado surpreendido pelo Mainz, que o venceu por justo 3-1, na 32.ª e antepenúltima jornada.

Num desafio em que foi superior em todos os dados estatísticos, o Mainz, que não ganhava há cinco desafios e agora subiu a nono, impôs-se com golos do jovem avançado Jonathan Burkardt, aos 18 minutos, do defesa francês Moussa Niakhate, aos 27, e do luxemburguês Leandro Barreiro Martins, aos 57.

O inevitável Robert Lewandowski ainda reduziu, aos 33, para 2-1, contudo, o ‘colosso’ germânico não esteve à sua altura e acabou bem vencido.

Com este resultado, o Bayern soma 75 pontos, mais 12 do que o Borussia de Dortmund, de Raphael Guerreiro, que também perdeu, pela segunda vez consecutiva, neste caso em casa, por 4-3, com o Bochum, que esteve a ganhar por 2-0, permitiu a reviravolta (3-2), mas ainda conseguiu um novo volte-face no resultado.

O Colónia agarrou-se ao sexto lugar, com direito a disputar a Liga Conferência, com goleada 4-1 no recinto do Augsburgo, que está seis pontos acima da ‘linha de água’.

Na fuga à despromoção ficou tudo mais ou menos igual, com o Armínia Bielefeld, do defesa português Guilherme Ramos, a não ir além de um empate 1-1 no seu reduto ante o Hertha Berlim, que assim continua um lugar acima da ‘linha de água’, enquanto os anfitriões são penúltimos, com 27 pontos, a seis do rival.

O Estugarda, de Tiago Tomás, também precisava vencer o Wolfsburgo para sair da ‘zona vermelha’, contudo, o melhor que conseguiu foi resgatar um ponto (1-1), aos 89 minutos, com golo de Chris Fuhrich, ficando, neste momento, a quatro pontos do objetivo.

Na luta pelos terceiro e quarto lugares, com direito a champions, o Bayer Leverkusen, terceiro, com 55 pontos, recebe o Frankfurt, enquanto o Leipzig, quarto, com 54, visita o Borussia Moenchengladbach, jogos a disputar na segunda-feira.

Ainda este sábado, o Friburgo, quinto, com 52 pontos, joga em casa do Hoffenheim, podendo pressionar os adversários, em caso de triunfo.