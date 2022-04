Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O deputado Neil Parish, de 65 anos, foi acusado por uma ministra do executivo britânico de estar a ver pornografia no seu telemóvel em pleno parlamento.

Perante as acusações foi aberta uma investigação interna e Neil Parish foi esta sexta-feira suspenso da bancada parlamentar do Partido Conservador britânico, do qual faz parte o primeiro-ministro Boris Johnson.

O deputado diz que abriu o conteúdo pornográfico em pleno debate sobre sexismo no parlamento “por engano”, avança a agência Reuters. Apesar dos pedidos de demissão que surgiram, Neil Parish recusou-se a renunciar ao cargo de deputado até que a investigação fique totalmente concluída.

“Claro que é vergonhoso. É vergonhoso para a minha esposa e família, e essa é minha principal preocupação neste momento”, disse à BBC.

Sue Parish, mulher do deputado britânico, reagiu às acusações dizendo que o marido é “uma pessoa amorosa” e garantiu não saber se ele já tinha feito algo semelhante anteriormente.

Em entrevista ao jornal The Times, a mulher com que Niel Parish tem dois filhos afirmou ainda sentir-se “muito embaraçada”. “Ele nunca faria tal coisa, ainda para mais com pessoas a olhar. As senhoras [que o acusaram ] têm todo o direito de estar zangadas, porque eu também estaria”, garante.

Neil Parish era membro da bancada parlamentar do Partido Conservador britânico e foi eurodeputado entre 1999 e 2009. O deputado britânico tem dois filhos e dois netos.