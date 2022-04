O ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio apelou aos jovens brasileiros para se registarem de forma a votarem nas eleições presidenciais de outubro no Brasil, provocando uma resposta sarcástica por parte do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

“O Brasil é o lar da Amazónia e de outros ecossistemas críticos para as alterações climáticas. O que lá acontece é importante para todos nós e o voto dos jovens é fundamental para impulsionar a mudança em prol de um planeta saudável. Para mais informações sobre o registo de eleitores no Brasil antes de 04 de Maio, visite http://olhaobarulhinho.com”, escreveu no Twitter, na quinta-feira, Leonardo DiCaprio.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change.

What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 28, 2022

Esta sexta-feira, o Presidente brasileiro respondendo diretamente ao ator escreveu, também na mesma rede social: “Obrigado pelo seu apoio, Leo! É realmente importante ter todos os brasileiros a votar nas próximas eleições. O nosso povo decidirá se quer manter a nossa soberania sobre a Amazónia ou ser governado por bandidos que servem interesses especiais estrangeiros”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

– Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! ???? https://t.co/kg3b6rmPCw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022

Desde que tomou posse como chefe de estado no Brasil, o Governo Bolsonaro relaxou as medidas de controlo e monitorização da exploração mineira ilegal na maior floresta tropical do mundo.

A mineração ilegal é uma das principais causas de desflorestação na floresta amazónica brasileira, um problema que tem aumentado sob o governo Bolsonaro.

Com mais de 13.000 quilómetros quadrados de vegetação nativa devastada, a desflorestação na Amazónia brasileira em 2021 foi a mais elevada dos últimos 15 anos.

O Brasil liderou a perda de florestas tropicais no mundo em 2021, sendo responsável por quase a metade da destruição deste tipo de bioma registada no período, informou na quinta-feira um levantamento anual da Global Forest Watch (GFW).

Os dados da GFW, plataforma de monitorização de florestas em todo o planeta, indicam que foram destruídas no Brasil 1,5 milhões de hectares de florestas tropicais primárias no ano passado, o que representa 40% de toda a perda de florestas no planeta em 2021.