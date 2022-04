As eleições autárquicas britânicas de 5 de maio representam um teste à popularidade do Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, sob pressão devido à crise do custo de vida e ao prolongamento do escândalo “Partygate”.

Embora o que está realmente em causa nas eleições são os problemas locais – como o estado das estradas, limpeza das ruas ou o funcionamento de serviços como a recolha do lixo -, alguns eleitores deverão aproveitar a ocasião para enviar uma ‘mensagem’ ao Governo sobre a situação política nacional.

Em Inglaterra, vão ser disputados 4.360 postos em 146 autarquias, na Escócia serão 1.227 assentos em 32 localidades e no País de Gales vão a votos 1.200 lugares em 22 municípios.

Na Irlanda do Norte estão em disputa todos os 90 assentos na Assembleia Legislativa, eleitos por cada um dos 18 distritos eleitorais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As eleições locais em Inglaterra realizam-se quase todos os anos, mas em diferentes autarquias. Nos locais do ano passado em Inglaterra, os Conservadores conquistaram mais 235 postos e o Partido Trabalhista perdeu 327, mas este ano o partido da oposição parte com vantagem nas sondagens.

A crise económica pós-pandemia, agravada pela guerra na Ucrânia, está a pesar no custo de vida, em especial nos preços da energia, combustíveis e alimentação, coincidindo com o aumento de impostos para tapar o buraco orçamental causado pela despesa na saúde criada pela Covid-19.

Os britânicos estão prestes a sofrer a maior queda no nível de vida desde a década de 1950, de acordo com a Resolution Foundation, podendo empurrar 1,3 milhões de pessoas em todo o Reino Unido para a pobreza nos próximos meses.

Além disso, Boris Johnson está a sofrer do desgaste causado pelo escândalo “Partygate” relacionado com o desrespeito por funcionários do Governo das restrições para controlar a pandemia, incluindo na residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street.

Johnson, a esposa Carrie e o ministro das Finanças, Rishi Sunak, foram multados pela polícia, que continua a investigar mais “festas”, e o parlamento decidiu abrir um inquérito para determinar se o chefe do Governo mentiu aos deputados quando negou qualquer irregularidade.

Apesar da guerra na Ucrânia, o escândalo conseguiu ganhar espaço na agenda mediática, causando cada vez mais desconforto dentro do Partido Conservador, devido ao descontentamento dos eleitores.

Embora este seja um conjunto diferente de eleições relativamente a 2021, já que em causa estão maioritariamente assentos ocupados por trabalhistas, será ainda assim um teste à liderança de Boris Johnson.

A mais valia de Johnson como um trunfo eleitoral será posta à prova em municípios tradicionalmente conservadores em Londres, como Wandsworth e Barnet, e noutras partes do país, como Harlow, Southampton, Newcastle-under-Lyme ou Thurrock.

Algumas sondagens indicam que o Partido Conservador poderá perder mais de 800 assentos no total.

O politólogo Tony Travers admite que isto desencadeie uma “revolta” no Partido Conservador, se um número suficiente de deputados observar nos resultados uma ameaça à própria reeleição nas próximas legislativas, a acontecer até 2024.

“Tudo se resume à pergunta: será que vou manter o meu lugar? Se considerarem que o primeiro-ministro já não garante que tal aconteça, ele fica em apuros”, afirmou o professor de ciências políticas da universidade London School of Economics.

Porém, acrescenta Sara Hobolt, académica na mesma instituição, Johnson tem a favor o facto de nenhum potencial candidato à sucessão de destacar atualmente.

“Se os deputados [conservadores] soubessem que havia alguém que fosse tão popular com os eleitores, [Johnson] seria posto fora em breve, mas não parece que seja o caso”, comentou.

O Partido Trabalhista tem nestas eleições o desafio de recuperar eleitores perdidos para os tories nas regiões norte e centro de Inglaterra por causa do Brexit nas legislativas de 2019 e credibilizar a aspiração do líder Keir Starmer em chegar ao poder.

Embora as atenções em Inglaterra estejam centradas no teste de forças do Labour e dos tories, estas eleições são também importantes para os Liberais Democratas, que querem restabelecer a nível local apoio perdido nos últimos anos.

As eleições locais são também uma oportunidade para os Verdes, partidos menores e candidatos independentes “brilharem” e conquistarem algumas cadeiras, o que a nível nacional é mais difícil devido ao sistema eleitoral de maioria simples.