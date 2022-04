Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Liga portuguesa ganhou alguma emoção — ainda que “apenas” matemática — na jornada passada com a derrota do FC Porto e a vitória do Sporting. As contas do campeonato podem ficar fechadas neste fim-de-semana e a aritmética é a mesma: os dragões têm de fazer melhor do que os leões, que só jogam este domingo. A equipa de Sérgio Conceição recebe o Vizela, que ainda não garantiu a manutenção. Antes, o Benfica joga no Funchal, à procura de manter (apenas) a máquina calculadora da entrada direta na Champions ligada. Ainda que o Sporting não entre em campo neste sábado, pode garantir a liga milionária caso as águias não vençam. Últimas moedas no carrossel do campeonato e pode acompanhar tudo ao minuto numa dupla Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A bola rola na Rádio Observador depois das 16h30, com a ajuda de Silas, que vai ajudar-nos a descodificar tudo o que se passar no Funchal. A cadeira da análise ganha novo dono com o chegar do final da tarde, com o Mário Cagica a escrutinar o que acontecer na Cidade Invicta. Pode contar com dose dupla de Relatório de Jogo. De olhos postos nas equipas de arbitragem temos, como sempre, o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual da Rádio Observador temos os comentários do humorista João Pinto, adepto encarnado, e de Luís Pinto Coelho, do lado portista.

A dupla emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira, que vai distribuir jogo diretamente para o seu ouvido. Quanto aos relatos, com os olhos postos no Estádio dos Barreiros vão estar o André Maia e o Diogo Varela; no Estádio do Dragão está a cargo de Ricardo Loureiro.

