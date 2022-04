Uma mulher de 69 anos morreu este sábado no concelho de Cantanhede, no distrito de Coimbra, depois de ter caído num poço, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, a mulher caiu num poço, na localidade de Casal, que pertence à Freguesia de Cadima, no concelho de Cantanhede.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 17h49.

Segundo a fonte do CDOS, quando os meios de socorro chegaram ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e foram feitas manobras de reanimação pelos elementos da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Cantanhede, mas sem sucesso.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que a morte ocorreu, disse à Lusa uma fonte do Comando Territorial de Coimbra.

No local estiveram 14 homens e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, do INEM e da GNR.