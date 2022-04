A invasão da Ucrânia pelas tropas comandadas por Vladimir Putin é “uma brutalidade do tipo mais frio e depravado”, disse John Kirby esta sexta-feira à noite, numa conferência de imprensa que está a ser reproduzida em todo o mundo. O porta-voz do Pentágono, que antes desempenhou as mesmas funções no Departamento de Estado, surpreendeu ao emocionar-se a meio de uma declaração.

Em resposta às perguntas dos jornalistas, Kirby criticou os ataques indiscriminados de Putin sobre a população ucraniana — “sobre pessoas inocentes, sobre não-combatentes, sobre civis”, disse —, e a “crueldade”, a “violência” e, repetiu, a “depravação” que, pelas mãos dos russos, grassam neste momento na Ucrânia.

.@PentagonPresSec John Kirby gets emotional talking about Putin: "It's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious mature leader would do that. I can't talk to his psychology, but I think we can all speak to his depravity." pic.twitter.com/awH6dKyoPW

— CSPAN (@cspan) April 29, 2022