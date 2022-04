Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na sessão da Assembleia Municipal de Setúbal desta sexta-feira o tema do acolhimento de refugiados ucranianos por pró-russos não passou despercebido. O Presidente da Câmara Municipal, André Martins, justificou a polémica dizendo que os serviços recorrem “a pessoas que sabem a língua dos refugiados” e que pediu ajuda à Associação dos Emigrantes de Leste para fazer a tradução “no âmbito de uma relação de muitos anos”.

A Assembleia Municipal foi transmitida no Youtube, como habitualmente, e, embora o tema não estivesse na ordem de trabalhos, foi abordado em várias intervenções.Perante algumas questões, o autarca, do PCP, esclareceu que “há uma ligação estreita” com as instituições “no sentido de ir ao encontro das necessidades que as pessoas apresentam” ao executivo camarário.

Em relação especificamente à Associação dos Imigrantes dos Países de Leste, o autarca revelou tratar-se de uma instituição que está sediada em Setúbal e tem um protocolo com a Câmara desde 2005 porque dá apoio aos cidadãos do leste da Europa. O pedido de ajuda para fazer a tradução insere-se no âmbito dessa “relação de muitos anos”.

O número de famílias ucranianas a viver em Setúbal levou o executivo camarário a antever a chegada de muitos refugiados à cidade em consequência da guerra na Rússia. Por isso, explicou o autarca, foram tomadas medidas para que a receção a estes migrantes seguisse o protocolo definido pelo Alto Comissariado para as Migrações. “Os funcionários da câmara têm esse protocolo e têm-no cumprido”, garantiu.

Também presente nesta assembleia esteve Pavlo Sadhoka, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, que falou no período de intervenção disponível para quem assiste à sessão municipal dizendo que há muito tempo que alertara o Alto Comissariado das Migrações para as organizações de migrantes com ligações à Rússia. “É inaceitável que os refugiados que estão fugir da guerra para Portugal sejam tão bem recebidos pelos portugueses e que organizações que sempre fizeram parte de propaganda e espionagem russa acabem a acolher essas pessoas.” Pavlo Sadhoka defendei ainda ser perigoso para os refugiados e para as famílias e amigos que ainda estão na Ucrânia que elementos pró-russos possam ter dados pessoais sobre quem foge do país, sublinhando ser uma situação “inaceitável”.

Durante a Assembleia Municipal desta sexta-feira, um deputado do PSD pediu a demissão do Presidente da Câmara. Os partidos políticos foram reagindo ao longo do dia a esta situação.