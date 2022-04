O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Rei de Espanha, Felipe VI, e o Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, vão estar juntos na quarta-feira, em Braga, no XV encontro da organização empresarial COTEC Europa.

De acordo com uma nota da Presidência da República, os três chefes de Estado vão presidir à sessão de encerramento do encontro, que se realiza no Theatro Circo em Braga com o tema “A Cultura ao Encontro da Inovação”.

Segundo a página da iniciativa, os encontros COTEC Europa são organizados desde 2005 e realizam-se anualmente em Espanha, Itália e Portugal, de forma rotativa, e contam com a participação de “líderes empresariais, decisores políticos e académicos de todos os setores de atividade económica, bem como com a presença dos chefes de Estado dos três países da Europa do Sul”.

Segundo a organização, o XV Encontro da COTEC Europa “vai refletir sobre o aprofundamento das relações entre as Indústrias Criativas e Culturais (ICC) e a restante economia, os seus efeitos sinérgicos e potenciais vantagens competitivas”.

O património cultural como um “fator de diferenciação que potencia a competitividade das empresas”, o impacto positivo do investimento na cultura ou o “papel da Cultura enquanto elemento de aproximação dos povos” vão ser alguns dos temas a abordar no encontro.

Serão oradores do encontro Ana Pinho, presidente do Conselho Administrativo da Fundação de Serralves, Clemens Pflanz, membro da Aliança Europeia das Indústrias Criativas (ECCIA, na sigla em inglês), Concha Andreu, presidente da Região de La Rioja, Costanza Miliani, diretora do Instituto das Ciências do Património Cultural italiano, Guta Moura Guedes, presidente da Experimentadesign, ou o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, entre outros.

Os diretores gerais das associações COTEC Portugal, Jorge Portugal, de Espanha, Jorge Barrero, e de Itália, Luigi Nicolais, estão também entre os oradores do encontro.