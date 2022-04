Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Como na maioria dos temas mais polémicos no futebol nacional, tudo começou num rumor que depois foi somando pessoas pela partilha de informação e se multiplicou ao chegar às redes sociais. Assim, e ao invés da simplicidade como a situação tinha sido reportada para o exterior, Slimani e Rúben Amorim teriam tido uma discussão mais acesa que chegara mesmo ao confronto físico, sendo que a certa altura também já se acrescentava a presença de mais elementos do plantel na alegada confusão. Por norma, e perante estas situações, a resposta tem um de dois caminhos: desmentido oficial ou oficioso ou o rótulo de “assunto do foro interno”. Neste caso, foi o próprio técnico que fez questão de recusar qualquer caso ou agressão.

“Obviamente que é mentira. Até para o Slimani não é positivo, porque ele terá que arranjar soluções para jogar. Nem sequer tivemos uma discussão. Esse assunto está arrumado mas ele não teve qualquer comportamento desse género e não é justo dizer isso. Eu sou o treinador, nunca me baixaria a esse nível para andar à porrada com um jogador”, garantiu Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão à receção do Sporting ao Gil Vicente este domingo, onde os leões terão de fazer igual ou melhor do que o FC Porto (joga este sábado em casa com o Vizela) para adiarem a questão do título mais uma semana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além do avançado argelino, os leões terão uma baixa de peso, Sebastian Coates, capitão do conjunto verde e branco que voltou a sentir problemas no joelho durante a semana. “Estava em dúvida e achámos melhor não o ter. Precisamos de todos no máximo, até porque o Gil Vicente é muito rápido e ele podia ter um problema mais grave se arriscássemos. O jogo tem esse aliciante, para além de termos de ganhar todos os jogos no Sporting. Ir à Champions é essencial e claro que adiar o título também é bom para animar o Campeonato, mantendo viva uma réstia de esperança, apesar de não acreditar muito. O que podemos controlar é a Liga dos Campeões, sabendo que o Gil Vicente é difícil de bater”, apontou.

“Olhamos muito para os jogos, não só para o resultado, e eles têm falhado muitos golos, há fases assim. Muitos dos jogos que não conseguiram ganhar mereciam-no. Têm um 4x3x3 de equipa grande, é muito bem trabalhado. São muito bons na transição defensiva. O treinador teve um grande impacto na equipa. Vai ser um jogo difícil, as duas equipas ainda têm objetivos na época, e apesar de também termos vindo de derrotas difíceis de digerir, vamos tentar vencer”, acrescentou ainda sobre os minhotos, que tentam garantir de forma matemática o quinto lugar e que empataram no Dragão e ganharam na Luz.

Em paralelo com a análise ao encontro da 32.ª jornada, Rúben Amorim falou também do seu futuro em Alvalade. “Mesmo na fase muito boa que tive aqui, foi a mesma coisa: chego ao fim da época, dou uma semana para o meu agente fazer o trabalho dele. Mas a minha ideia é igual tanto na fase boa como na menos boa. Quero cumprir o contrato com o Sporting, estou feliz aqui. As pessoas se calhar neste momento não gostam tanto de mim, mas gosto muito dos meus jogadores e quero ficar aqui. A evolução que tivemos para dar o passo seguinte, acho que não está na altura de começar um projeto novo. Enquanto jogador cumpri sempre os meus contratos. A minha ideia aqui é a mesma”, destacou.