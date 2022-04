Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) decidiu abrir um inquérito interno depois das notícias divulgadas esta sexta-feira, que davam conta da intervenção de uma associação liderada por um imigrante russo pró-Putin e com ligações à embaixada do país em Portugal na receção de refugiados ucranianos em Setúbal.

Para além do inquérito que, segundo o Público, visa “aferir que perguntas foram feitas” aos ucranianos acolhidos em Setúbal e perceber se algumas das questões ou procedimentos estão “fora dos processos do SEF” — há denúncias de documentos fotocopiados e de perguntas sobre a localização dos familiares que ficaram para trás na Ucrânia, a combater —, o organismo decidiu também suspender imediatamente todas as ligações à Edintsvo, a associação do russo Igor Kashin.

De acordo com a informação enviada àquele jornal, o SEF “determinou que as solicitações efetuadas a pessoas ligadas a essa associação fossem suspensas” já esta sexta-feira. Garantindo não ter “qualquer protocolo assinado” com a Associação dos Imigrantes de Leste, o SEF explicou ainda que terá sido apenas “pontualmente” que a delegação de Setúbal solicitou ajuda à Edintsvo, para serviços de tradução, sempre em modo de “trabalho voluntário”. Yulia Kashin, a mulher de Igor Kashin, que desde dezembro de 2021 trabalha na Câmara Municipal de Setúbal, foi a associada chamada para ajudar.