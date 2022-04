O SEF deteve uma mulher, no aeroporto do Porto, por tentar viajar para o Reino Unido acompanhada de um menore ambos com passaporte falso, indicou este sábado aquele serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras precisa que a detenção ocorreu na sexta-feira durante o controlo documental efetuado a um voo com destino ao Aeroporto de Luton, no Reino Unido, tendo a cidadã estrangeira se apresentado com passaporte francês falsificado.

Segundo o SEF, a mulher foi detida por falsificação e contrafação de documento e permanência irregular em Portugal.

Aquele serviço de segurança indica também que a mulher estava acompanhada por um menor, tendo o SEF contactou “de imediato a Linha Nacional de Emergência Social que decidiu pela instalação da criança no Centro de Acolhimento Temporário da Apúlia, em Esposende”.

O SEF sublinha que conseguiu obter os verdadeiros passaportes, deixados numa unidade hoteleira onde pernoitaram, o que permitiu apurar a nacionalidade de ambos.

A mulher acompanhada pela criança foi este sábado de manhã presente ao tribunal de turno no Porto para primeiro interrogatório de arguido e para aplicação das respetivas medidas de coação, tendo sido extraída certidão e será, novamente, presente a um juiz na próxima segunda-feira.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteira indica ainda que, por ordem judicial, a mulher e a criança ficaram à guarda do SEF.