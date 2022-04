Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) suspendeu, esta sexta-feira, a colaboração com a associação pró-russa Edintsvo, que colaborou com a Câmara Municipal de Setúbal no acolhimento de refugiados ucranianos, informa o Público.

Após a abertura de um inquérito interno para “aferir que perguntas foram feitas” aos refugiados ucranianos em Setúbal, tentando apurar se alguma das questão foram feitas fora dos “processos do SEF”, o organismo “determinou que as solicitações efetuadas a pessoas ligadas a essa associação fossem suspensas”.

O SEF alega ter “outras alternativas” disponíveis para os serviços que a Edintsvo oferecia, não tendo “qualquer protocolo assinado” com a associação.

A entidade admite que a Delegação de Setúbal do SEF recorreu “pontualmente” aos serviços da associação, nomeadamente numa colaboração para serviços de tradução.