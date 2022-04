Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há qualquer coisa acerca de Elisabeth Moss, actriz cuja carreira começou logo aos oito anos e que se tornou uma das mais invulgarmente estáveis da história da televisão: de 1999 a 2006 no quadro de “The West Wing”, no papel de Zoey, a filha do Presidente Bartlet; de 2007 a 2015 efetiva em “Mad Men”, na pele de Peggy Olson; de 2017 até hoje, aos comandos de “The Handmaid’s Tale” enquanto Offred. As duas últimas, mais a Robin Griffin de “Margens do Paraíso”, minissérie de 2013 da BBC, valeram-lhe nomeações crónicas aos Emmys, duas vitórias e dois Globos de Ouro. No reverso da medalha, está um historial bem menos interessante no cinema, excetuando talvez a surpreendente colaboração n’ “O Quadrado”, filme sueco de Ruben Ostlund que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e foi nomeado aos Óscares no gueto dos “estrangeiros” em 2018 (Moss tem ascendência sueca e ainda chega a ser prima em segundo grau de Björn Ulvaeus dos ABBA. Sim, o mais baixo).

Moss não é “gostável”, mas é como se fizesse gala disso. A sua fraqueza é a sua força. Parece, ao mesmo tempo, frágil e perigosa, torturada e atormentada, vítima e fria ameaça. Uma espécie de “evil” Meg Ryan cuja complexidade tem sido sabiamente detetada e selecionada pelos produtores, para colocar ao serviço de histórias que requerem uma “stakes character” capaz de ascender a heroína ou vilã. Ah, e é membro de longa data da igreja da Cientologia – também pode vir daí a estranheza.

É precisamente esse “qualquer coisa” perverso e desconfortável que não no-la deixa ler imediatamente que Moss traz a “Shining Girls” e que impede a nova minissérie da Apple TV de ser, aos primeiros minutos, apenas um cliché, tresandando a enésima variação do thriller em busca de um serial killer pervertido (que, ainda por cima, nos é revelado logo nos instantes iniciais), mas que, afinal, guarda na manga truques inesperados que a denunciam como algo mais estranho do que o encomendado. E ainda bem.

[o trailer de “Shining Girls”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Shining Girls” é uma adaptação feita pela pouco mais do que estreante Silka Luisa do romance quase homónimo de Lauren Beukes. Com ele, a jornalista e romancista sul-africana ganhou o prémio da crítica da The Strand Magazine para melhor romance do ano e o Prémio Universidade de Joanesburgo, o mais importante galardão literário da África do Sul, antes de vender os direitos para a adaptação televisiva à Appian Way de Leonardo DiCaprio.

Estamos em Chicago, em 1992. Moss é, tanto quanto sabe, Kirby Mazrachi, a vítima de uma violenta tentativa de homicídio seis anos atrás e que agora é confrontada com a notícia de um ataque em tudo semelhante ao que sofreu. Decidida a descobrir se se trata do mesmo agressor, começa a colaborar com o repórter que investiga a história no jornal em que ela própria trabalha, discretamente, como arquivista: Dan Velazquez, mais uma etapa na sólida carreira internacional do brasileiro Wagner Moura.

Mas, ao fim de uns primeiros minutos de personagens aparentemente estereotipadas e de lugares-comuns sobre redações de jornais e esquadras de polícia, o fio da história começa a emaranhar-se. Vamos a 1990, conhecer outra vítima de Harper (Jamie Bell), o Harper que vimos, pensamos agora, com o mesmíssimo aspeto assediando uma menina na entrada de um prédio, no pré-genérico, em 1964, e que não pode ser Kirby porque essa foi atacada, contas feitas, em 1986. Dan, por outro lado, e a própria Kirby, começa a descobrir que talvez não possa confiar na sua própria lucidez, uma vez que o stress pós-traumático, aparentemente, a faz misturando realidade e ficção, confundindo o andar em que vive, animais de estimação, a mãe com uma colega de casa (Amy Brenneman, como Rachel), o marido com um mero colega de trabalho (Chris Chalk, como Marcus).

Spoiler-alert-mas-a-culpa-não-é-nossa (e até adensa o mistério): qualquer ida ao IMDb mostrará que Elisabeth Moss entra em apenas cinco episódios de “Shining Girls”. Wagner Moura não faz melhor. Nem sequer, particularmente, Jamie Bell. Creditadas com o pleno dos oito capítulos, apenas Brenneman e Phillipa Soo, aliás, Jin-Sook, a cientista que também será alvo de Harper e que talvez nos ajude a perceber que faz aquele rádio luminescente dentro do corpo das vítimas e porque é que, afinal, a internet categoriza “Shining Girls” com um espectro tão vasto como crime, drama, mistério, suspense e… ficção científica.