Uma coleção revelada e o regresso a Pomar e a Lourdes Castro: três exposições a não perder

De repente, mais um piso e estamos lado a lado com “L’Escalade du désin”, uma obra de Julião Sarmento de 1977, passamos à fotografia de Bernd & Hilda Becher, à “Pintura Habitada”, de Helena Almeida datada de 1976, Sherry Levine, e a sua “After Walker Evans”, dá passagem à passadeira de Sylvie Fleury e antecede uma parede onde Ângelo de Sousa convive com Rui Chafes. António Sena, Souza Pinto, Silva Porto, Ana Mata, Álvaro Lapa, um grandioso Joaquim Rodrigo, Paula Rego e “The Vivan Girls at the end of the World”, para mais à frente, noutra sala, a fotografia começar a ganhar terreno, será ela no fim, de certo, a grande vencedora da exposição.

Candida Höfer, Wolfgang Tillmans antecedem Jorge Molder (ao qual se segue uma Aurélia de Sousa e uma Lourdes Castro, aqui, vá se lá saber porquê, apesar do núcleo dizer respeito ao Corpo e Representação) e somam e seguem Zhang Huan e Thomas Ruff. Nota para a “Napolitana”, um óleo de Henrique Pousão de finais do século XIX, algumas estrelas da fotografia como Nan Goldin ou Erwin Wurm, e os três Cabinet d’Amateur, quais mosaicos das mais variadas boas origens: Bill Brandt, William Eggleston, Paulo Nozolino, Lewis Baltz, Paul den Hollander ou António Júlio Duarte, por exemplo, num primeiro tempo; Gary Winogrand, Manuel Alvarez Bravo, Francesca Woodman e Elliot Erwitt, num segundo momento; e num terceiro, por exemplo, Lee Freedlander, Sandy Skoglund e Stephen Shore. A não perder.

“Pintura de Histórias”, de Júlio Pomar

Ateliê-Museu Júlio Pomar, Lisboa, até 2 de outubro

Entra-se e a pintura engole-nos, voraz. São as cores, os materiais, os grandes formatos, as narrativas. Na sala e na mezzanine que compõem o espaço expositivo do Ateliê-Museu estão cerca de 40 pinturas e quatro décadas de trabalho, dos anos 80 aos dois mil. São séculos de histórias, as histórias que fazem parte do imaginário do pintor, mas também do nosso, são as histórias dos livros, das gravuras, dos quadros, os mitos e lendas que criaram o mundo, os grandes referenciais da cultura dita ocidental.