Dois jogos, duas vitórias, tudo na mesma. AC Milan e Inter Milão não escorregaram e venceram Fiorentina e Udinese, respetivamente, mantendo a emocionante matemática no topo da Serie A: os rossoneri estão na liderança, com mais dois pontos do que os nerazzurri, e já só restam três jornadas para disputar. Ou seja, nas próximas três semanas, nenhum dos rivais de Milão tem qualquer margem de erro e exige-se a quase perfeição ao próximo campeão italiano.

O AC Milan foi o primeiro a entrar em campo, em casa, contra uma Fiorentina que vinha de duas derrotas seguidas e com esse conforto garantido pela liderança isolada da Serie A na sequência da derrota do Inter Milão na última jornada contra o Bolonha. Ainda assim, a equipa de Stefano Pioli teve de suar muito até carimbar uma vitória que só chegou já dentro dos últimos 10 minutos e graças a um belo golo de Rafael Leão (82′), que aproveitou um passe errado do guarda-redes Terracciano.

“É inútil fingir que nada aconteceu. À medida que o tempo passa, os pontos também pesam mais. Estamos na liderança e queremos jogar para o título. Estamos bem, serenos e calmos, mas claro que sentimos a responsabilidade e a energia quando chegamos a San Siro. Mas os rapazes estão bem, são fortes e são novos. Estão a gerir este tipo de pressão pela primeira vez e sentem que avançamos sempre que ultrapassamos dificuldades”, explicou Stefano Pioli, treinador de um AC Milan que não é campeão desde 2010/11, após o apito final.

Horas depois, foi a vez de o Inter Milão — o campeão em título — entrar em campo em Udine, no estádio da Udinese, para responder à vitória do AC Milan e não permitir que o troféu ficasse praticamente entregue. O conjunto de Simone Inzaghi não vacilou, ao vencer com golos de Perisic (12) e Lautaro Martínez (39′) contra outro de Pussetto (72′), e manteve-se a dois pontos do primeiro lugar da Serie A.

Assim, e apesar da vantagem dos rossoneri na liderança da classificação, mantém-se a dúvida sobre quem será o próximo campeão italiano: o AC Milan ainda vai defrontar o Hellas Verona, a Atalanta e o Sassuolo, enquanto que o Inter Milão tem de defrontar o Empoli, o Cagliari e a Sampdoria e ainda tem a final da Taça de Itália, contra a Juventus, pelo meio.