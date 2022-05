Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Festejar um título de campeão europeu é bom… mas festejar dois títulos consecutivos é ainda melhor! O Sporting volta a defrontar o Barcelona na final da UEFA Futsal Champions League, numa reedição da final do ano passado, e vai tentar um inédito bicampeonato europeu e a terceira conquista da história. Um jogo histórico que pode acompanhar em direto na Rádio Observador, numa Emissão Especial Desporto que pode ouvir em direto aqui.

A partir das 15h30, os ouvidos vão estar na Arena Riga, na capital da Letónia. O relato da partida é do jornalista Diogo Varela, numa emissão coordenada pelo jornalista Miguel Cordeiro, que vai estar bem acompanhado: para analisar a grande final contamos com os comentários de Zezito, treinador e antigo internacional português de futsal, jogador do Sporting durante 11 temporadas.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter.