O bicampeão mundial Jorge Fonseca entra este domingo na corrida às medalhas nos Europeus em Sófia, com o judoca a ‘perseguir’ uma das medalhas que mais ambiciona na carreira.

“Preciso das duas medalhas, de campeão da Europa e campeão olímpico, acho que tenho capacidade para isso (…)”, disse à agência Lusa o mais impactante judoca português da atualidade, então a poucos dias de competir nos Europeus.

O judoca chega a Sófia já com uma medalha na competição continental, o bronze conquistado em 2020 em Praga, mas frisou que o seu objetivo, depois de ser duas vezes campeão mundial, é juntar o título europeu e o olímpico.

Em Sófia, o líder mundial em -100 kg, chega como invencível nas competições que disputou após os Jogos Olímpicos, com vitórias já este ano no Grand Prix de Portugal, no Open Europeu de Praga e no Grand Slam de Antália.

Jorge Fonseca apenas entra em competição na segunda eliminatória da sua categoria, defrontando o vencedor do combate entre o estónio Grigori Minaskin (52.º do mundo) e o polaco Piotr Kuczera (67.º).

Portugal fecha hoje a sua participação nos Europeus ainda com mais dois judocas: Anri Egutidze, medalha de bronze nos Mundiais de 2021 e que subiu dos -81 para os -90 kg, e a promessa Patrícia Sampaio (-78 kg), com bons resultados no circuito mundial.

Egutidze (62.º) defronta o turco Mihael Zgank (12.º e quarto cabeça de série), vice-campeão mundial em 2017, e Sampaio (26.º) terá pela frente a também pré-designada Emma Reid (13.ª).

Na 70.ª edição dos Europeus, Portugal conquistou até ao momento uma medalha de prata, alcançada na sexta-feira pela judoca Catarina Costa, que compete em -48 kg, e que eleva a 39 os ‘metais’ que a seleção soma desde o bronze de Justina Pinheiro em 1994.

Para este domingo estão previstos na segunda eliminatória:

-78 kg: Patrícia Sampaio (26.ª) com Emma Reid, GB (13.ª, sétima cabeça de série).

-90 kg: Anri Egutidze (62.º) com Mihael Zgank, Tur (12.º, quarto cabeça de série).

-100 kg: Jorge Fonseca (1.º, primeiro cabeça de série) com o vencedor do combate entre Grigori Minaskin, Est (52.º) e Piotr Kuczera, Pol (67.º).