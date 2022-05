Um dia depois de o Real Madrid fazer a festa antecipada de campeão espanhol de futebol, o FC Barcelona isolou-se no segundo lugar da Liga, ao vencer na Catalunha o Maiorca, por 2-1.

A equipa treinada por Xavi chega aos 66 pontos, mais dois do que o Sevilha, que na sexta-feira empatou 1-1 com o Cádiz.

Com o Real Madrid distante primeiro (81 pontos em 34 jornadas), a luta pelo segundo lugar é ainda intensa e envolve igualmente o Atlético de Madrid (61 pontos, após a derrota por 2-0 em Bilbau) e mesmo o Bétis, que está com 57 pontos, mas só joga na segunda-feira contra o Getafe.

Em Camp Nou, o holandês Memphis Depay adiantou os ‘blaugrana’ aos 25 minutos, a passe de Jordi Alba, e, aos 54, Sergio Busquets ampliou para 2-0.

O golo de ‘honra’ dos insulares aconteceu no minuto 79, finalizado por António Raíllo.

Os outros três jogos do dia em Espanha terminaram com empate a um golo.

Em Granada, a formação local – com Luis Maximiniano na baliza – só chegou ao ponto ao minuto 90+2, com o golo do venezuelano Darwin Machis. A vantagem era então do Celta de Vigo, que chegara ao golo aos 72 minutos, por Iago Aspas.

Também a sul, Elche e Osasuna, duas equipas ‘tranquilas’ na classiificação, também se igualaram. Adiantaram-se os visitantes, pelo bósnio Ante Budimir, de grande penalidade, aos 67 minutos, e empataram os locais, aos 84, por Pere Milla.

Começou melhor em Vallecas a Real Sociedad, com o golo do norueguês Alexander Sorloth, aos 33.

Lançado na partida aos 77 minutos, o colombiano Radamel Falcao marcou na primeira vez que tocou a bola, empatando o jogo e festejando efusivamente o regresso aos golos, após mais um período de afastamento, devido a lesão nos posteriores da coxa.