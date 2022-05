O jogador português Ricardo Melo Gouveia concluiu este domingo no 26.º lugar o Catalunia Championships, prova do circuito europeu de golfe que decorreu em Girona, Espanha.

Ricardo Melo Gouveia melhorou em relação à prestação de sábado e fez uma volta em 71 pancadas (uma abaixo do Par do campo), o que lhe valeu subir 10 postos na classificação geral, num dia em que esteve bem mais regular, com dois ‘birdies’ (uma abaixo) e um ‘bogey’ (uma acima), terminando o torneio com 286 pancadas (duas abaixo do Par).

Por seu lado, Ricardo Santos efetuou este domingo 75 pancadas (três acima), num dia muito irregular, em que conseguiu um eagle (duas abaixo) e um birdie, mas também não evitou cometer dois bogeys e dois duplo-bogeys, fechando a prova no grupo dos 66.º classificados, com um total de 293 pancadas (cinco acima).

A vitória no torneio foi decidida num play-off entre os dois primeiros classificados, tendo o espanhol Adri Arnaus saído vencedor, numa decisão em que os jogadores fizeram o mesmo resultado nas cinco primeiras tentativas no buraco 18 (Par 4), tendo à sexta, no buraco 17 (Par 4), o sul-africano Oliver Bekker efetuado um ‘bogey’, perdendo assim para o espanhl.