Nuno Dias chegou há quase dez anos a Alvalade para substituir Orlando Duarte como treinador principal do futsal do Sporting e criou um legado difícil de igualar no conjunto verde e branco: seis Campeonatos, cinco Taças de Portugal (estando ainda na luta por ambos em 2021/22), seis Supertaças, quatro Taças da Liga, quatro Taças de Honra da AFL, duas Ligas dos Campeões. E este foi talvez o expoente máximo da década nos leões, quebrando o jejum de troféus internacionais com duas vitórias em três anos e também uma impensável série de cinco finais europeias nos últimos seis anos. No entanto, e naquela que foi a reedição do jogo decisivo de 2021, desta vez o Barcelona foi mais forte e conseguiu recuperar o título.

E não foi por falta de vontade. Depois de um arranque positivo e com a equipa leonina melhor do que os catalães nos dez minutos iniciais, a quarta falta muito cedo na primeira parte deixou o técnico verde e branco mais nervoso no banco (e a ver o amarelo por protestos) e a desvantagem ao intervalo fez com que ficasse mais alguns instantes na quadra para pensar na fórmula de chegar à reviravolta como em 2021. Desta vez, não conseguiu, também com o 3-0 a surgir logo no primeiro minuto por Ferrão e a funcionar como um golpe anímico do qual os leões não mais conseguiriam recuperar até ao 4-0 final.

“Foi um jogo estranho, no sentido em que até fomos conseguindo criar situações de golo. Penso que o resultado é exagerado e absurdo. A equipa fez tudo o que conseguiu para ter sido mais eficaz. Na primeira parte tivemos chances e o jogo podia ter sido outro se tivéssemos feito golo. Tinha dito que nos momentos em que estivéssemos por cima tínhamos de ser eficazes e, quando estivemos por baixo, quem foi eficaz foi o Barcelona. É um justo vencedor. Os números não espelham o que aconteceu no jogo, tem a ver com o facto de não termos marcado quando devíamos. Podíamos ter feito outro jogo [se marcássemos]. Agora os jogadores devem continuar a trabalhar para voltarmos para o ano”, comentou ao Canal 11.

“Tiramos sempre lições de todos os jogos. Há coisas que temos de melhorar: aperfeiçoar a estratégia e melhorar nos aspetos do jogo. A frio e a quente, sem ter visto o jogo, não fica fácil, mas há coisas para melhorar em todos os jogos. Temos mais coisas para corrigir e ainda mais por não marcarmos. Não fazer mais é sempre por algo que não fizemos bem e que o adversário fez melhor e não nos deixou fazer. Há coisas que acontecem muito mais por mérito do adversário. Sofrer o terceiro golo no início do segundo tempo complica, quebrámos no plano anímico. Podemos fazer melhor na finalização. No geral, o Barcelona é um justo vencedor, foi eficaz nos momentos em que foi melhor e nós não marcamos quando fomos melhores. Nestas competições isso paga-se caro”, acrescentou o técnico leonino.

“O terceiro golo foi um golpe muito duro mas quero dar os parabéns à equipa que nunca desistiu e tentou estar dento do jogo. Este desporto é assim: se não marcas, não ganhas. Parabéns ao Barcelona, tem mérito na vitória. Nós ainda temos um campeonato e uma Taça de Portugal para ganhar. Zicky e Paçó nunca tinham perdido nenhum jogo? O desporto é mesmo assim, entrar só para vencer é errado. Com a idade deles, já ganharam tudo e não é fácil, mas há que levantar a cabeça. Já tive a idade deles e sei que é uma tristeza imensa mas agora é levantar a cabeça”, concluiu Nuno Dias após o encontro em Riga, falando também nesse percurso dos dois jogadores mais jovens que já ganharam todas as competições de clubes e de seleções no futebol e que nunca tinham perdido uma final até ao momento com 20 anos.