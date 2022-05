Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há muito que se conhece a insatisfação do grupo Volkswagen AG com a actual situação da rede Ionity, que possui em conjunto com os grupos BMW, Mercedes, Hyundai/Kia e Ford, a que se juntou recentemente o investidor BlackRock. Daí que tenha sido sem grande surpresa que se acolheu a notícia da criação da parceria entre os alemães e a BP, para a criação de uma nova rede de postos de carga, denominados Volkswagem Flexpole.

Com uma potência de 150 kW e com uma arquitectura de dois pontos de carga para cada Flexpole, a VW e a BP pretendem criar uma rede com 8000 carregadores, sendo que 4000 serão distribuídos pela Alemanha e Reino Unido, com os restantes 4000 espalhados pelo resto da Europa. A nova rede deverá estar activa em 2024. Os Flexpole apresentam a vantagem de não necessitar de um ramal com elevada potência disponível, uma vez que conjugam a energia retirada da rede com a energia acumulada nas baterias estacionárias que alimentam os carregadores.

Este investimento é uma boa notícia, não por incrementar a rede de postos de carga em termos absolutos, como dar uma indicação valiosa (e dispendiosa) ao mercado, com o maior grupo europeu a investir em postos de carga, em vez de se limitar exclusivamente a exigir que seja a União Europeia, ou os diferentes países, a garantir a construção da necessária rede de carregadores, suportando os seus custos com dinheiros públicos. À semelhança do que aconteceu com a Tesla, é bom ver outros construtores pararem com os queixumes e abrirem os cordões à bolsa, dando o seu contributo para uma rede de carga mais generosa. Tanto mais que, à semelhança da venda de gasolina e gasóleo, também a comercialização da energia deverá ser um negócio interessante.