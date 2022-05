Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jason Pierce é um homem bom, um rapaz com um coração de ouro. O mundo está de pernas para o ar? A Europa assiste a uma invasão bárbara que separa famílias, mata gente e destrói cidades só porque alguém, despeitado e de orgulho ferido, se sentiu traído por um velho companheiro? Há pandemias, fome, pobreza, desigualdades extremas, receios de apocalipses climáticos na Terra? Pois bem, Jason Pierce está cá para nos dar um bocadinho de conforto a todos: se este planeta presta cada vez menos, ele abre-nos a porta e deixa-nos passar mais 44 minutos em órbita num planeta bem melhor.

Esse planeta bem melhor é a música dos Spiritualized e esses 44 minutos são os que compõem Everything Was Beautiful, novo disco de uma banda que, de uns quantos em quantos anos, vai mostrando à Terra recantos novos desse planeta só deles, teletransportando ouvintes e fãs tanto com melodias de partir o coração como com pancada rock ruidosa e caótica, em que uma pessoa se embrulha e se perde como se estivesse na melhor máquina de lavar do mundo.

Como um bom fã de Spiritualized sabe, uma banda pode ser uma congregação, um cantor e músico de rock and roll pode ser um pastor e um disco pode ser — ainda em 2022, ano dos sacrossantos singles e das todo-poderosas playlists algorítmicas — um refúgio em que é possível perdermo-nos horas a fio, escuta atrás de escuta. Acresce que Pierce, 56 anos, e a trupe que o vai acompanhando nas aventuras musicais que grava com o nome Spiritualized estão como o vinho do Porto. Por aqui, nem sinais de desinspiração.

[ouça “Everything Was Beautiful” na íntegra através do Spotify:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nascidos em 1990, idealizados e liderados desde então pelo espalha-brasas que já se notabilizara na década anterior com a banda Spacemen 3, em que despontara ao lado de Peter Kember (também conhecido como Sonic Boom), os Spiritualized nascem de um desejo de Jason Pierce que se vinha já anunciando disfarçadamente na fase final dos Spacemen 3: a ideia de que à distorção e ao caos elétrico — doseado milimetricamente com emoção — era possível juntar alguma acalmia.

O desafio talvez tenha sido esse: conciliar no mesmo disco, às vezes até na mesma canção, o som de tempestade do rock and roll mais revolto e frenético — que soasse quase desesperado por algo mais, perigoso de tão obsessivo na procura por uma catarse ou revelação qualquer — com o da serenidade mais extrema. Não uma serenidade choninhas, cliché, mas a de um homem que viu e tomou tudo, se sabotou quase até à sabotagem final e agora, recuperado de jornadas de perigo e de loucura, encontrou alguma paz.

Tudo isto pode parecer piroso, certamente mais piroso do que a música dos Spiritualized, mas tudo isso foi-se acentuando com os anos: com a idade, com o milagre clínico de ainda estar vivo e funcional depois de todas as drogas tomadas e todas as doenças sofridas, Pierce pareceu ir-se aproximando mais e mais a cada disco feito de juntar nesse seu cosmos distante e maravilhoso a velocidade mais furiosa e o ruído mais absorvente com o som do mar parado depois de um dia de marés vivas. Cansado, talvez. Comovente na sua fragilidade, certamente.

Ao longo dos 30 anos que já distam do primeiro álbum (Lazer Guided Melodies, 1992) a este mais recente (Everything Was Beautiful, 2022), Pierce e os Spiritualized foram fazendo crescer o culto em seu torno, mantendo atentos velhos fãs. Fizeram-no com grandes discos, certamente — não apenas Ladies and Gentleman We Are Floating In Space, a obra-prima de 1997 que se tornou “O” álbum charneira —, mas com canções, tantas e se calhar cada vez mais à medida que os anos passavam: “Shine a Light” (1992), “Let It Flow” (1995), “Come Together” (1997), “Do It All Over Again” (2001), “Soul On Fire” (2008), “Hey Jane” (2012)… e quase todas as do espiritual, celestial e terníssimo disco And Nothing Hurt, que todos os fãs devotos dos Spiritualized afiançam tratar-se indiscutivelmente do melhor álbum de 2018.

Nesse tempo, também, os Spiritualized foram ensinando ao mundo várias lições. Eis uma lista de exemplos:

É possível fazer, em simultâneo, rock and roll que soe tão perigoso quanto o de uns The Velvet Underground e Iggy Pop/The Stooges e soul e gospel destrambelhados, desamparados e à procura de redenção — mas que consigam ainda assim o mesmo efeito de comoção das grandes canções soul americanas

Muitas vezes, os maiores génios são os mais inseguros e os que mais duvidam de si. E muitas vezes, os falhanços mais rotundos (que é, grosso modo, a forma como Pierce vê o resultado dos seus discos por contrapondo com o que deseja sempre atingir) são os feitos mais estupendos

Como ele próprio o afirmou, a distância que vai de um Sun Ra, digamos, a um Kris Kristofferson não é assim tão intransponível: e a originalidade pode estar nessa longa ponte feita entre cancioneiro popular e melodias mais clássicas e os desvarios mais loucos e ruidosos

Nem sempre é preciso gastar dinheiro em bilhetes de avião para viajar — a música, que pode “curar”, “iluminar” e ajudar a encaixar as dores e as perdas e as desgraças, pode ser outro meio de transporte (por sinal mais barato)

Às vezes, mais do que tentar criar um som que se tem na cabeça, o segredo está em procurá-lo fora da cabeça até o encontrar: em sessões de estúdio e gravação, por exemplo, ouvir coisas que fogem ao guião e perguntar “espera lá, o que é isso que acabaste de fazer?”

Um disco novo e a canção esticada para os limiares da magia

Chegados a 2022, a um disco que poderia nem existir (Pierce chegou a projetar o álbum anterior como o último dos Spiritualized), o que tem este velho herói do rock a ensinar-nos? Tudo. É só clicar play e volta tudo outra vez, estamos de novo numa viagem galáctica liderada por Pierce, que só aqui toca 16 instrumentos diferentes e que levou para os estúdios em que gravou (foram 11, além da sua casa) mais de 30 músicos e cantores.

A quem não conheça o universo dos Spiritualized, a descrição pode soar potencialmente perigosa, como se estivéssemos a falar de uma sinfonia operática rock, cheia de berloques e violinos, grandiloquente e a almejar à aborrecidíssima erudição popular.

Não é disso que se trata: ao longo de 11 canções que convidam à imersão e que dão tempo para que essa imersão aconteça (só uma ronda os quatro minutos, quatro rondam os 6 a 7 minutos e outra tem quase 10 minutos), os Spiritualized vão viajando entre rock acelerado e com pinceladas kraut, devaneios psicadélicos e barulhentos, vozes frágeis e que se atropelam com ternura, canto pungente, viagens cósmicas mais e menos apaziguadas.

Mais importante do que dissertar sobre cada canção — da solitária e desejosa de amor “Always Together With You” à pincelada com o perigo dos submundos “Best Thing You Never Had”, passando pela frágil e delicada “Crazy”, pela inimitável “The Mainline Song / The Lockdown Song” e pela busca por libertação e evasão em braços alheios de “The A Song (Laid In Your Arms)” —, parece-nos, talvez seja útil retermos as impressões gerais da viagem.

“Everything Was Beautiful” é mais um grande disco dos Spiritualized e, além disso, é — como o antecessor o era — mais um grande disco dos Spiritualized cheio de grandes canções. E é, também, mais um disco circular, um álbum que parece no seu final exigir o regresso ao início.

Ao longo dos anos, Pierce parece ter apurado a capacidade de simplificar e embelezar as canções, o que é surpreendente quando falamos de canções longas, que avançam sem ameaçar terminar, e que em alguns momentos (na sua maioria) aceleram barulho a fundo.

Aqui, cada pedaço de melodia e canto frágeis lembram-nos o tanto que o senhor J Spaceman viveu e resistiu. O engenho para fazer dezenas de instrumentos mesclarem-se e fundirem-se, dando corpo a massas desvairadas e imponentes de som que não ouvimos em mais lado algum (daí a sensação cósmica?), lembram-nos que o génio no rock and roll — contrariamente à crença popular — não é necessariamente juvenil ou efémero. E as vozes que se amontoam, atropelam e às vezes unem em coro atestam a lição final: que a redenção e a evasão de Pierce, tão ansiadas, conseguem-se esticando o limite da música popular para os limiares da magia. Nós, os discípulos, não podemos ter mais no caderno de encargos.