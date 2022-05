O governo húngaro insistiu esta segunda-feira que mantém a sua oposição a que a União Europeia (UE) imponha um embargo às importações de petróleo e gás russo como sanção pela invasão da Ucrânia.

“A Hungria não retirou o seu veto. De facto, a posição da Hungria sobre as sanções ao petróleo e ao gás russos continua a mesma: não as apoiamos“, disse Zoltán Kóvacs, secretário de Estado para as Relações Internacionais, no Twitter.

No, dear editors at @ZDF, HU did not "move away from its veto". In fact, HU's stance on oil and gas sanctions on Russia remains unchanged: We do not support them.https://t.co/RXq5Xtz1ao

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 2, 2022