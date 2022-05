A presidente da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, disse esta segunda-feira em Varsóvia que a União Europeia (UE) se deve “comportar de maneira semelhante” a Washington, no que respeita às sanções contra Moscovo.

Pelosi — que está em visita oficial à Polónia, depois de se ter encontrado no sábado em Kiev com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky — lembrou que esta semana o Congresso dos Estados Unidos adotou legislação “para congelar os ativos russos e depois usá-los” para ajudar a reconstruir a Ucrânia, sugerindo que os aliados europeus sigam os mesmo caminho.

Depois de reunir com o Presidente polaco, Andrzej Duda, e com a sua homóloga polaca, Elzbieta Witek, Pelosi sublinhou que as sanções em vigor contra Moscovo são “uma resposta muito forte, que mostra que a decisão russa de atacar a Ucrânia não irá ser tolerada”.

A líder democrata da Câmara de Representantes dos EUA referiu-se à sua visita a Kiev como “útil”, realçando a importância de determinar as “prioridades” da ajuda norte-americana na resistência contra a invasão russa.

Questionada sobre se tinha discutido com o Presidente Duda a ampliação das bases militares da NATO na Polónia, Pelosi disse que apenas falado do assunto com o embaixador dos EUA em Varsóvia, Marek Brzezinski.

Pelosi, que também participou esta segunda-feira numa homenagem ao Soldado Desconhecido polaco, referiu-se “à generosidade e ao exemplo que os polacos dão a todo o mundo”.

Antes da reunião com Duda, nas redes sociais, Pelosi declarou a solidariedade “ombro a ombro” dos Estados Unidos com a Ucrânia e disse que Washington apoiará a Ucrânia na guerra iniciada por Moscovo “até que a vitória seja alcançada”.

Further informed and deeply moved by our experiences throughout our engagements in Poland, our delegation will return to Washington ready to continue our work until victory is won, and Ukraine has defended Democracy for their nation and the world. https://t.co/cyXVqDoSK9

