A família real britânica está cada vez mais numerosa e os bisnetos da rainha Isabel II vão sendo protagonistas de acontecimentos e alvo da curiosidade do público. Foi o que aconteceu este fim de semana: no domingo à noite os duques de Cambridge deram início às celebrações do sétimo aniversário da princesa Charlotte, com a publicação de dois novos retratos, e na sexta-feira aconteceu o batizado de Sienna Elizabeth, filha da princesa Beatrice de York e neta do príncipe André.

A princesa Charlotte, a filha do meio dos duques de Cambridge, completa esta segunda-feira, 2 de maio, sete anos. Na noite de domingo os pais publicaram nas suas redes sociais duas fotografias da pequena “royal” para assinalar a data, com a legenda “Sete amanhã” e o emoji de um bolo de aniversário. Numa destas duas novas fotografias a princesa está acompanhada pela cadela de estimação da família, Orla, pela primeira vez vista em público. As fotografias terão sido tiradas perto da casa de campo dos duques, Anmer Hall, em Norfolk.

No sábado foi a princesa Beatrice que foi notícia. A revista Hello noticiou que a filha mais velha do príncipe André e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, batizou a filha na sexta-feira passada. A cerimónia foi privada e teve lugar na capela do Palácio de St. James, residência real onde vive a princesa de York. Terão estado presentes os membros de ambas as famílias. O DailyMail publicou imagens do príncipe André que afirmam ser à saída do batizado. O jornal confirmou também a presença de Sarah Ferguson, mãe da princesa Beatrice e refere que a rainha Isabel II não terá estado presente na cerimónia, uma vez que teve duas audiências virtuais a partir do Castelo de Windsor nesse dia.

As redes sociais, nomeadamente, o Instagram e o Twitter, são cada vez mais as formas prioritárias de comunicação direta entre os membros da realeza e o público.

Sienna Elizabeth nasceu no dia 18 de setembro de 2021. Treze dias depois da sua chegada foi por estes meios que os pais revelaram o seu nome, uma homenagem tanto às origens italianas do pai, como à bisavó materna, a rainha Isabel II.

Como vem sendo hábito desde o nascimento do seu primeiro filho, Kate Middleton partilha com o público fotografias dos filhos tiradas por si para marcar momentos importantes das suas vidas, nomeadamente aniversários. O gosto da duquesa de Cambridge pela fotografia é bem conhecido e as imagens que publica dos seus filhos caracterizam-se pela boa disposição e, maioritariamente, em atividades ao ar livre.

Charlotte de Cambridge é a segunda dos três filhos de William e Kate, antes nasceu o príncipe George a 23 de julho de 2013 e, ainda há poucos dias, o príncipe Louis completou quatro anos no dia 23 de abril.