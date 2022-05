É verdade que o mundo dá muitas e inesperadas voltas, mas se há uns anos alguém nos dissesse que usar óculos viria a estar na moda, talvez não acreditássemos. Afinal, “caixa de óculos” e “quatro olhos” eram apenas alguns dos “mimos” habitualmente dirigidos a quem tinha problemas de visão. Mas a verdade é que as coisas mudam e, felizmente, usar óculos hoje não só é normal, como algo que pode fazer toda a diferença – pela positiva, claro – num visual.

Ao ponto de ser cada vez mais frequente a utilização de óculos não graduados, com estes a assumirem, definitivamente, o estatuto semelhante ao de um acessório, como se de um relógio ou par de brincos se tratasse. E a boa notícia é que até estes óculos sem prescrição podem fazer bem à saúde. Não acredita? Nós dizemos-lhe como já de seguida, e ainda partilhamos um vídeo no qual a Alberto Oculista explica tudo o que precisa de saber quando for comprar óculos sem prescrição, para ter mesmo a certeza de que protege os seus olhos.

6 vantagens dos óculos sem graduação

1) Proteção contra ventos e poeiras

Não é preciso que as areias do Saara atinjam Portugal para concluirmos que é necessário proteger os olhos de poeiras e outros detritos arrastados pelo vento e que podem provocar irritações, inflamações, alergias e secura ocular. Os óculos não graduados acabam por funcionar como uma excelente barreira contra o vento e podem até ser usados de noite, que é aquela altura do dia em que não faz muito sentido andar de óculos escuros com o único propósito de proteger os olhos.

2) Uma espécie de protetor solar para os olhos

Sabemos que apanhar sol faz bem à saúde – é indispensável para a síntese da vitamina D, por exemplo – mas todos os cuidados são poucos para evitar os efeitos nocivos dos raios ultravioleta (UVA e UVB) que estão sempre presentes, mesmo que chova e as nuvens cubram o céu. Como tal, o uso de óculos não graduados com lentes incolores também pode ajudar, mas para tal é imprescindível que as lentes escolhidas garantam proteção UVA e UVB. Na dúvida, aconselhe-se com o seu especialista de visão.

3) Fazem qualquer pessoa parecer mais inteligente

De acordo com um estudo publicado no European Journal of Social Psychology, há tendência para se associar a imagem de pessoas que usam óculos a profissões relacionadas com elevados níveis de inteligência, nomeadamente, médico, advogado ou professor, entre outras. Ou seja, quem usa óculos transmite imediatamente uma imagem de maior inteligência, profissionalismo e sucesso, o que, tendo em conta a importância que as primeiras impressões têm, pode acabar por ser muito relevante – e até determinante – na vida e carreira profissional de cada um.

4) Se quer atingir o sucesso, use-os

Como resultado do que acabámos de referir no ponto anterior, o sucesso parece bater mais à porta de quem usa óculos, podendo até contribuir para ganhar eleições, como ficou demonstrado num estudo que revela a clara relação entre a utilização de óculos e as preferências do eleitorado, devido à associação inconsciente que é feita a características como inteligência e competência.

5) Aquele toque especial para um visual atualizado

É uma das principais tendências de moda e quem quer transmitir uma imagem moderna, fresca e ousada precisa de incluir uns óculos no seu outfit diário. E mesmo quem não tem nenhum problema ocular que justifique a utilização não precisa de se sentir excluído, porque pode optar por uns óculos com lentes incolores e sem graduação.

A escolha da armação, nomeadamente, da sua cor e formato, é vista com uma afirmação de personalidade, de estilo e, até, cada vez mais, de estado de espírito. E a verdade é que transmitir exatamente a imagem pretendida é possível, já que a variedade de armações hoje disponíveis é grande, indo do mais clássico ao mais excêntrico ou sofisticado. A cereja no topo do bolo é que conseguir um visual vibrante não implica gastar rios de dinheiro, já que existem diversas opções, em diferentes materiais e de marcas variadas, que vão ao encontro de todas as bolsas.

6) São um boost na autoconfiança

Não adianta desmentir, pois toda a gente sabe que é verdade: quando alguém está a usar uma peça de roupa de que gosta, que é bonita e lhe fica bem, e ainda por cima está na moda, é claro que a sua autoconfiança – e até a autoestima – sobem para níveis estratosféricos. E isso é muito bom e saudável. Não é, pois, de estranhar que o mesmo fenómeno aconteça quando se usa um par de óculos, sabendo do impacto positivo que vai causar no outro. Certo?

Já está decidido?

Agora que já ficou convencido das vantagens de usar óculos, espreite neste vídeo os conselhos de Ana Martins, Ortoptista da Alberto Oculista, que indica os cuidados a ter quando se compram óculos sem graduação e ainda as características que as lentes devem apresentar para não danificarem a visão. A Alberto Oculista possui uma alargada rede de lojas em todo o país (incluindo um ponto de venda em Madrid, Espanha), nas quais disponibiliza serviços de optometria e contactologia, e onde encontrará os óculos (com ou sem graduação) que procura.