Alex Male, um dos homens mais procurados pelo Reino Unido que foi capturado na noite de sábado no Aeroporto de Lisboa, vai ficar detido no Estabelecimento Prisional de Lisboa até ser extraditado para o Reino Unido, depois de o Tribunal da Relação ter validado a detenção, confirmou ao Observador fonte oficial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O homem com mandado de detenção internacional emitido pela Interpol por tráfico de droga, branqueamento de capitais e posse de arma proibida foi detido na noite de sábado. Com 29 anos e natural da cidade costeira de Weston-super-Mare, Alex Male estava preso quando fugiu, em janeiro deste ano, da Unidade Regional do Sudoeste de Crime Organizado do Sudoeste. O alerta foi logo emitido pela polícia britânica, no âmbito da Operação Venetic, lê-se num comunicado da National Crime Agency (NCA). Antes de se viajar para Portugal, encontrava-se foragido na zona de Marbella, em Espanha, acrescenta ainda a mesma nota.

Alex Male tinha chegado à Turquia no sábado, mas a sua entrada foi recusada pela polícia turca.“ O homem acreditava ingenuamente que poderia viajar pelas fronteiras internacionais usando documentação fraudulenta e permanecer indetetável pelas autoridades. “Mas subestimou a vigilância e perícia da polícia de fronteira turca, que permitiu às autoridades portuguesas agir“, disse o oficial de ligação internacional da NCA, Phil Robinson, citado na nota da NCA.

Segundo o SEF, o cidadão estrangeiro chegava de um voo de Istambul (Turquia) e apresentou-se no controlo de fronteira com um documento de identificação emitido pelo Reino Unido.

Após recolha dos dados biométricos e efetuadas consultas às bases de dados à disposição do SEF, disparou um alerta positivo sobre indivíduo na base de dados da Interpol. De seguida, foram desenvolvidas diligências várias com o intuito de se confirmar a identidade do cidadão e a validade do alerta, lê-se no comunicado do SEF.

Na sequência destas diligências, o SEF descobriu que pendia um mandado de detenção internacional. Os investigadores britânicos acreditam que Alex Male “tenha usado a plataforma de comunicação criptografada EncroChat para traficar drogas em todo o sudoeste” do Reino Unido. O detido integra a lista de criminosos mais procurados no país de onde é nacional, sendo arguido em processos-crime pela prática de ilícitos, como tráfico de drogas, branqueamento de capitais e posse de arma proibida.