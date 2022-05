A história das seis armas nucleares que os Estados Unidos perderam

3. A bomba nuclear Mark 15

Nas primeiras horas de 5 de fevereiro de 1958, um bombardeiro B-47, que carregava uma bomba nuclear Mark 15 com 3.400 quilos, colidiu acidentalmente com uma aeronave F-86 durante uma missão de treino de combate. O B-47 (já danificado devido à colisão) tentou aterrar várias vezes, mas sem sucesso e, então, a tripulação decidiu lançar a bomba na foz do rio Savannah, no estado da Geórgia, para conseguir pousar no solo. Onde foi parar? Ninguém sabe — e, como relata o IFL Science, parece não haver possibilidade de a recuperar.

4. As Mark 39 que não explodiram por muito pouco

A 24 de janeiro de 1961, outro percalço somava-se ao arquivo norte-americano: a asa de um bombardeiro B-52, que transportava duas bombas nucleares, as Mark 39, com potência de três ou quatro megatoneladas — energia libertada pela explosão de uma carga de dois ou três milhões de toneladas de TNT (trinitrotolueno) — partiu-se durante uma missão nos céus de Goldsboro, na Carolina do Norte. Uma das bombas aterrou intacta, pois o paraquedas de emergência abriu a tempo e ficou suspenso numa árvore e não detonou por pouco. A outra caiu em campos lamacentos ao redor da cidade e desintegrou-se mas não explodiu, tendo sido parcialmente recuperada. Em 2012, foi colocada uma placa perto do sítio onde o avião caiu.

5. A arma nuclear que caiu do porta-aviões para o fundo do mar

Insólito ou não, a 5 de dezembro de 1965, uma aeronave A-4E Skyhawk — que, como em todos os casos, carregava uma arma nuclear — caiu do porta-aviões USS Ticonderoga, ancorado no Mar das Filipinas, perto do Japão. Só em 1989, noticiava o The New York Times, os EUA admitiram que o dispositivo perigoso estava no fundo do mar a cerca de 128 quilómetros de distância de uma ilha japonesa.

6. A arma que naufragou com o submarino Scorpion

Sem data definida, só se conhece o ano (1968), o exército dos EUA perdeu uma arma nuclear de tipo indeterminado que seria transportada pelo submarino Scorpion, movido a energia nuclear, que naufragou. Em 1981, informava o site UPI que o Pentágono recusou comentar a natureza das armas a bordo, mas uma fonte ligada à área da Defesa dos EUA disse que se tratava de pelo menos um míssil nuclear.