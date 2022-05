Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Gosto de fazer desporto de manhã, principalmente jogar padel, e à tarde apenas ver e analisar jogos”. Desde que saiu do Spartak Moscovo a meio de dezembro, com uma classificação muito aquém na Liga russa e num clube que queria ser campeão no seu centenário mas com o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa num grupo que tinha Leicester e Nápoles, Rui Vitória continua sem clube. Já teve propostas, já recebeu as habituais abordagens, preferiu esperar por um projeto com o qual se identificasse mais. Nesse hiato, vai preparando trabalho. E deu uma entrevista ao jornal espanhol Marca onde abordou vários temas não só relacionados com o seu percurso mas também do futebol da atualidade – com dois destaques.

“O que gosto de ver? Equipas que jogam bem. Mas, o que é isso de jogar bem? Às vezes centramo-nos em demasia no Guardiola mas o Liverpool joga de fora diferente e também tem êxito. São os dois expoentes máximos de duas formas distintas de entender o futebol. O que gosto nas minhas equipas? Gosto de dominar com um futebol agressivo tendo por base combinações curtas que envolvam o maior número de jogadores possível. Isto sem perder pragmatismo. Quero blocos compactos porque nem sempre se pode jogar para a frente. Aposto num futebol automático mas não mecânico, gosto de jogadores inteligentes”, destacou, antes de fazer uma retrospetiva da carreira até aqui a começar pelo período em que era jogador.

“Posso dizer que o Rui Vitória jogador não jogaria com o Rui Vitória treinador. Era médio centro, técnico, lia bem o jogo. O pior que me acontecia era ver a bola a passar por cima da minha cabeça. Cheguei até à Segunda Liga mas o futebol de hoje é muito mais agressivo. Também é verdade que acumulava o futebol com os estudos em Educação Física mas não me arrependo porque deu frutos. Foi aprendizagem contínua que me serviu de preparação para o mais alto nível. No futebol amador fazes tudo: redigia as convocatórias no PC, preparava os vídeos, fazia as análises. Passar por dificuldades melhora-te como jogador e treinador. Ninguém nasce com tudo feito e este caminho deixa-me orgulhoso”, salientou o técnico.

Sobre o caminho no Benfica e a partir daí, sobra uma palavra: orgulho. E, já com a devida distância para fazer essa avaliação, ainda mais orgulho pelos aspetos que conseguiu alterar e pelos jogadores lançados.

“Orgulho-me de muitas coisas. Primeiro do que tudo, orgulho-me dos títulos. Fizemos parte do primeiro tetracampeonato da história do Benfica. Além disso, batemos o recorde de pontos na Liga e o estádio estava quase sempre cheio. Mudámos também a política do clube: apostámos em jovens portugueses da formação que rapidamente começaram a brilhar e depois foram vendidos. Estou muito orgulhoso de tudo isso. Fiquei no clube por quase quatro anos e quando as coisas terminam ao fim de um longo período é sempre mais difícil de aceitar mas é algo que assumo com naturalidade: todos os ciclos acabam. Acontece em todo o lado”, referiu a propósito das três épocas e meia na Luz em que ganhou dois Campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças depois da saída de Jorge Jesus para o rival Sporting.

“O João [Félix] tem características que não são normais nos jogadores jovens: a simplicidade e eficiência nos processos. Tinha todos os mecanismos da alta competição muito assimilados, recebia e rematava para golo. Além disso, tinha uma capacidade técnica de alto nível e uma forma rápida de pensar para resolver os problemas. Foi ganhando coisas que precisava, sobretudo ao nível do posicionamento defensivo, mas penso que precisava de jogar numa equipa mais dominante, para jogar mais perto da área adversária. Isso ia melhorá-lo enquanto jogador. Com um bloco mais baixo também pode marcar a diferença mas custa-lhe mais. Bola de Ouro? Tem potencial para isso. É um jogador extraordinário, diferente, fora do normal, mas precisa de ser mais regular e de entrar mais jogo, com golos e assistências. Os próximos um ou dois anos serão decisivos na sua carreira”, comentou a propósito do jovem avançado, falando também de outros jogadores que lançou no Benfica ou com quem trabalhou que chegaram ao topo europeu.

“O Gonçalo [Guedes] tem uma qualidade que os treinadores gostam muito: pega na bola e arranca. Evoluiu muito do ponto de vista tático e tem umas qualidades físicas fantásticas. É explosivo e remata bem. No entanto, ainda pode evoluir mais. O Rúben Dias ganhou a estabilidade defensiva que precisava. É um relógio suíço de alta qualidade. Tem todas as qualidades ofensivas e defensivas que um central deve ter. O Ederson tem uma virtude: não só pára como evita ocasiões de golo ao rival jogando fora da área. Além disso, é capaz de estar 90 minutos sem entrar em jogo e depois fazer uma defesa ganhadora. E a isso há que acrescentar o seu jogo de pés. É um médio na baliza”, analisou o treinador português.