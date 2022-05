Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O número de estudantes no ensino superior aumentou 20% nos últimos seis anos e, neste momento, universidades e politécnicos registam quase 417 mil alunos. Os dados avançados esta terça-feira pelo Público revelam ainda que o crescimento tem sido mais acentuado no setor privado e no ensino politécnico.

O único ciclo de estudos que não tem registado aumento de inscritos é o mestrado — ciclo em que, aliás, o valor das propinas tem crescido ao longo dos últimos anos.

Para encontrar um recorde de inscritos no ensino superior é preciso recuar até ao ano letivo 2002/2003, altura em que se contavam cerca de 400 mil alunos. Depois desse ano, o número de alunos foi diminuindo e atingiu o valor mais baixo nos anos de 2015/2016.

O valor das propinas, que tem diminuindo ao longo dos últimos anos, é uma das razões apontadas por João Machado, presidente da Federação Académica de Lisboa, para justificar o aumento de alunos. “Há hoje mais estudantes capazes de pagar a frequência do ensino”, referiu.