Está na altura de trocar para a roupa de verão no armário. O calor veio para ficar e chega já esta quinta-feira, com 30ºC

Para ser mais concreto, os aguaceiros que durante esta terça-feira ainda se fizeram sentir, vão dar lugar a céu limpo ou pouco nublado já durante esta quarta e as temperaturas máximas começarão a subir. Mas é a partir de quinta que o calor vai apertar. Lisboa vai chegar aos 29ºC, Évora e Beja aos 28ºC, e Santarém aos 30º. O Porto ficar-se-á pelos 25º. Mas para Braga estão previstos 29ºC para sábado e Évora, Beja e Santarém, bem como outras cidades do interior, devem passar os 30ºC no fim de semana. No Algarve, o tempo será mais ameno, mas também com os termómetros entre os 25 e os 26ºC. A sensação de calor será ainda mais forte, porque no vento vai ser fraco.

De acuerdo con el ECMWF, está semana que comenzó con lluvias y frescor en zonas del centro y E peninsular, irá evolucionando a temperaturas cada vez más altas y tiempo estable en la Península Baleares y Canarias. En imágenes anomalías previstas para esta semana.???????? pic.twitter.com/DNYebvDQzq — AEMET (@AEMET_Esp) May 3, 2022

#ÚltimaHora El aire frío en altura sigue sobre el sudeste peninsular y allí seguirán las tormentas fuertes. A partir del jueves, se retirará por el este y volverán las altas presiones con tiempo más estable y ascenso de las temperaturas. pic.twitter.com/659tY92PTd — Eltiempo.es (@ElTiempoes) May 3, 2022

No domingo pode sentir-se uma ligeira descida das temperaturas, na ordem dos dois graus centígrados, mas pouco significativa, que se deve manter até meio da semana, voltando depois o calor. Sendo essa a tendência prevista pelos meteorologistas não só para a segunda semana de maio, como também para a terceira. Que é como quem diz que o verão veio para ficar, e é mesmo tempo de mudar o guarda-roupa. Pronto, talvez seja melhor deixar uns casacos e umas malhinhas para a noite e para aquelas alturas em que a primavera ainda pregue uma partidas.

Para la segunda semana de mayo se espera en España predominio de tiempo más seco y temperaturas más altas que la mediana de esas fechas.???????? pic.twitter.com/9CtvhsBatF — AEMET (@AEMET_Esp) May 3, 2022

Se quiser ter uma ideia do que se vai passar, espreite as previsões para algumas cidades do país e para a Madeira (onde também fará bastante calor) e Açores (onde, aí sim, o tempo será mais primaveril).