O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, sagrou-se nesta segunda-feira campeão da segunda liga inglesa de futebol, após golear em casa o Luton, por 7-0, no encontro da 45.ª e penúltima jornada da competição.

Depois do empate em casa do perseguidor Bournemouth (1-1) e da derrota caseira ante o Nottingham Forest (0-1), os “cottagers” apenas conseguiram assegurar a conquista do troféu do segundo escalão inglês, que lideram com 90 pontos, mais oito do que os “cherries” — menos um jogo e sem possibilidades de chegarem ao primeiro posto.

Nesta segunda-feira, no Craven Cottage, o encontro ficou muito bem encaminhado ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros do escocês Tom Cairney (29), a passe de Harry Wilson, e do neerlandês Kenny Tete (44).

O internacional português sub-21 Fábio Carvalho (54) anotou o terceiro tento, antes do inevitável sérvio Mitrovic (62 e 90+2), do jamaicano Bobby Reid (65) e do marfinense Seri fazerem os restantes golos do Fulham, que tinha garantido a sua 16.ª subida ao principal escalão, na 43.ª jornada, após vencer o Preston (2-1).