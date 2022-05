Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem que se fez passar por um padre britânico passou a noite com os guardas reais no complexo militar perto do castelo de Windsor, na noite de terça para quarta-feira.

O homem terá abordado os guardas no portão de Victoria Barracks, as instalações dos militares que protegem tanto o castelo da família real como o Palácio de Buckingham, apresentando-se como padre Cruise. Aos seguranças, afirmou ser amigo do padre do batalhão, tendo depois passado a noite a beber e comer com oficiais militares, sem que estes lhe tenham exigidos quaisquer credenciais, conta o The Guardian.

Um porta-voz da polícia de Thames Valley explicou ao jornal britânico que as autoridades receberam uma queixa de um intruso em Victoria Barracks, em Windsor, na manhã de quarta-feira. O caso, segundo um porta-voz da guarda real, está a ser “investigado com prioridade”, uma vez que “o exército leva esta falha de segurança extremamente a sério”.

Os militares que habitam nestas instalações, conhecidos como Coldstream Guards, apresentam o típico capacete alto, preto e peludo, e a farda vermelha.